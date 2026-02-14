情人節撞期春節 中國實體花店生意遇冷

今年情人節撞期春節，中國花店生意遇冷，網路花卉接單相形熱絡。業者指出，主要是「女神」們已經返鄉過節了，男生們只能網路下單，將花束快遞給戀人傳達情意。

據陸媒新聞晨報，13日的上海老牌花市—虹橋花市，市場內擺滿紅紅火火的年花，年味十足，可是談及情人節的生意，不少花店老闆面露愁容。

珍馨花藝老闆娘沈芸坦言：「今年情人節是2月14日，雖然說是上班日，但其實很多人已經回家過年了，所以目前來訂情人節花束的客人不多。」

她說，去年情人節前能接到幾十單生意，今年到目前為止只有十幾單，而且這兩天快遞的價格已經漲了，剛剛送出去一束花，原來只要人民幣10元（約新台幣45元，下同）左右，今天要25元了，成本上去不少。

受此影響，沈芸對情人節備貨格外謹慎。她說，往年情人節如果是在春節後的上班日，肯定要加大備貨量，今年大概就備了幾百枝玫瑰。

開了30多年花店的新星花行老闆王富良表示，差不多已經放棄今年情人節市場了，專心做好年宵花卉，原因是「今年情人節的時間不好」。在王富良的花店，玫瑰等情人節花卉僅擺了一些，絕大多數都是蝴蝶蘭等年花，而往年情人節，店內滿是玫瑰、百合等情人節花卉。

今年情人節實體花店生意遇冷，不過網路花卉銷售卻迎來熱潮。

lulu農場主理人朱文琴談及今年情人節生意時表示，他們在延中綠地的市民園藝中心目前的訂單只有一二十單，而往年有四五十單，情人節當天還會有人來現場直接買花。不過，線上網店最近的生意很不錯，最近3天每天的銷售額都有10萬元左右。

朱文琴補充道：「可能女生們2月14日大多已經回老家過年了，所以男生們只能線上下單了。」

她指出，網路訂單中，7至8成是需要快遞到上海以外地區的花束，尤以北京、廣州等地居多。

花市業內人士表示，他們也注意到，美團等網路平台，今年情人節花束銷售情況不錯。

同樣的情況也發生在香港。據香港電台，有花店負責人說，今年情人節接近農曆新年，不少已婚人士傾向買年花而不買情人節花束，預料整體生意額減少約3成。