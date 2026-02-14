快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

情人節撞期春節 中國實體花店生意遇冷

中央社／ 台北14日電

今年情人節撞期春節，中國花店生意遇冷，網路花卉接單相形熱絡。業者指出，主要是「女神」們已經返鄉過節了，男生們只能網路下單，將花束快遞給戀人傳達情意。

據陸媒新聞晨報，13日的上海老牌花市—虹橋花市，市場內擺滿紅紅火火的年花，年味十足，可是談及情人節的生意，不少花店老闆面露愁容。

珍馨花藝老闆娘沈芸坦言：「今年情人節是2月14日，雖然說是上班日，但其實很多人已經回家過年了，所以目前來訂情人節花束的客人不多。」

她說，去年情人節前能接到幾十單生意，今年到目前為止只有十幾單，而且這兩天快遞的價格已經漲了，剛剛送出去一束花，原來只要人民幣10元（約新台幣45元，下同）左右，今天要25元了，成本上去不少。

受此影響，沈芸對情人節備貨格外謹慎。她說，往年情人節如果是在春節後的上班日，肯定要加大備貨量，今年大概就備了幾百枝玫瑰。

開了30多年花店的新星花行老闆王富良表示，差不多已經放棄今年情人節市場了，專心做好年宵花卉，原因是「今年情人節的時間不好」。在王富良的花店，玫瑰等情人節花卉僅擺了一些，絕大多數都是蝴蝶蘭等年花，而往年情人節，店內滿是玫瑰、百合等情人節花卉。

今年情人節實體花店生意遇冷，不過網路花卉銷售卻迎來熱潮。

lulu農場主理人朱文琴談及今年情人節生意時表示，他們在延中綠地的市民園藝中心目前的訂單只有一二十單，而往年有四五十單，情人節當天還會有人來現場直接買花。不過，線上網店最近的生意很不錯，最近3天每天的銷售額都有10萬元左右。

朱文琴補充道：「可能女生們2月14日大多已經回老家過年了，所以男生們只能線上下單了。」

她指出，網路訂單中，7至8成是需要快遞到上海以外地區的花束，尤以北京、廣州等地居多。

花市業內人士表示，他們也注意到，美團等網路平台，今年情人節花束銷售情況不錯。

同樣的情況也發生在香港。據香港電台，有花店負責人說，今年情人節接近農曆新年，不少已婚人士傾向買年花而不買情人節花束，預料整體生意額減少約3成。

情人節 網路 老闆娘

延伸閱讀

王淨西洋情人節現身影城！身旁男人不是曹佑寧　揪影迷電影院「喇舌」

情人節別忘顧健康 愛滋篩檢限定優惠單筆折百

選對人差很大！陳子玄情人節告白老公　甜認「餘生隊友是你」

情人節最大驚喜！夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

相關新聞

機器人服務員吸睛…春運估創95億次人流 展現動員力

中國2026年春運將創下95億人次的流動量，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回鄉。這也是中國一年一次的...

澡堂華麗轉型 大陸「洗浴中心」成年輕人社交場所

早年各地老一輩口中的「澡堂」，已擺脫「大爺大媽專屬」的刻板標籤，完成華麗轉型。升級後的洗浴中心，是承載社交、聚會與休閒多...

陸春節從搶紅包變AI奶茶大戰 是擴大內需或再淪內捲？

今年春節檔期，中國大陸各家網路巨頭再度開打「紅包大戰」，但這次各家巨頭狂撒紅包的背後，是一場異常激烈的是「AI入口卡位大戰」：百度、阿里、騰訊和字節跳動已投入規模逾高達45億元人民幣，其中阿里「千問」豪擲30億元人民幣，讓用戶「用AI一句話免費點奶茶」，合作的各家手搖杯門市爆單和系統崩潰，店員和外送員忙到手軟。 今年中國大陸春節的這場紅包大戰，本質上是一場「全民AI使用教學」，但真能吸引用戶黏著長期使用這些AI軟體？這究竟是AI普及的臨門一腳，還是另一場高成本的行銷內捲？

浙江13歲體操冠軍墜樓重傷…母揭遭2教練體罰索款 警立案調查

近日，中國大陸浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墜樓」，引發廣泛關注。浙江體育職業技術學院表示，當地警方已對2名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。

大陸人春節瘋出國…俄澳泰韓成熱門國家 日本吸引力不如以往

旅遊業者表示，預計農曆新年長假期間將有更多中國旅客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的人氣則略有下滑

中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北

在兩國關係緊張以及北京連續對赴日旅遊發出警告的背景下，中國前往日本滑雪勝地北海道的旅行預訂大幅減少，不少中國滑雪愛好者轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。