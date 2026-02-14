快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

武漢客5年前購入2700克金條 日前賣出淨賺890萬元

香港01／ 撰文：陳進安
顧客成功回購5年前買入的江豚金。（湖北日報）
顧客成功回購5年前買入的江豚金。（湖北日報）

近日，一位武漢顧客以105萬元（人民幣．下同，約新台幣477萬元）購入2700克投資金條，持有5年後成功回購，扣除手續費後淨賺196萬餘元（約新台幣890萬元），成為2026年黃金牛市中普通投資者盈利的典型案例。

據武商MALL·世貿介紹，這位顧客於2021年購入「武商金」投資金條，當時金價388.5元/克（約新台幣1765元），總成本104.895萬元。2月9日，他前往武商MALL·世貿了解當日回購價後簽訂協議。當天回購基準價1121元/克（約新台幣5092元），扣除6元/克手續費，實際單價1115元/克（約新台幣5064元），總回購金額301.05萬元（約新台幣1367萬元），較初始投入增值近2.87倍，淨利潤約196萬元。

值得注意的是，當前國內首飾金零售價已攀升至1500元/克左右（約新台幣6813元），2月9日部分主流品牌報價普遍突破1550元/克（約新台幣7040元），而投資金條回購價僅維持在1115元/克上下，兩者價差接近400元/克（約新台幣1817元），引發不少投資者困惑。

業內人士解釋，首飾金定價包含原料成本、加工費、品牌溢價及渠道費用；投資金條主打保值增值，工藝簡單、成本低，價格緊貼上海黃金交易所現貨金價，因此與首飾金價差明顯。投資金條更適合純資產配置，而非佩戴消費。

武商MALL·世貿「武商金」工作人員透露，近期國內金價持續高位震盪，實物黃金投資熱度爆棚。其中，10克、20克等小克重金幣、金條因門檻低、變現靈活，最受普通投資者青睞，已成為當下實物黃金市場熱門選擇。

從宏觀層面看，2026年國際金價延續前兩年強勢，年初徘徊在每盎司4300美元關口，1月底一度飆升至5600美元以上歷史高點。近期雖劇烈波動，但仍穩固在5000美元上方。這波行情讓長期持有者成為最大贏家，而短期投機者面臨較大波動風險。

專業人士提醒，黃金價格短期仍存劇烈波動可能，1月底創歷史峰值後，回檔幅度已超10%。普通投資者應摒棄「抄底」投機心態，堅持長期配置理念，將黃金視為分散風險、對沖通脹的工具，而非追求暴利的手段。

延伸閱讀：

大陸科技公司福利爆燈：入職1個月獲1克黃金　優秀員工享南極之旅

物業市值縮水87萬黃金卻暴漲至112萬　杭州業主意外「對沖平倉」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

武漢客5年前購入2700克金條 日前賣出淨賺890萬元

近日，一位武漢顧客以105萬元（人民幣．下同，約新台幣477萬元）購入2700克投資金條，持有5年後成功回購，扣除手續費後淨賺196萬餘元（約新台幣890萬元），成為2026年黃金牛市中普通投資者盈利的典型案例。

機器人服務員吸睛…春運估創95億次人流 展現動員力

中國2026年春運將創下95億人次的流動量，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回鄉。這也是中國一年一次的...

澡堂華麗轉型 大陸「洗浴中心」成年輕人社交場所

早年各地老一輩口中的「澡堂」，已擺脫「大爺大媽專屬」的刻板標籤，完成華麗轉型。升級後的洗浴中心，是承載社交、聚會與休閒多...

陸春節從搶紅包變AI奶茶大戰 是擴大內需或再淪內捲？

今年春節檔期，中國大陸各家網路巨頭再度開打「紅包大戰」，但這次各家巨頭狂撒紅包的背後，是一場異常激烈的是「AI入口卡位大戰」：百度、阿里、騰訊和字節跳動已投入規模逾高達45億元人民幣，其中阿里「千問」豪擲30億元人民幣，讓用戶「用AI一句話免費點奶茶」，合作的各家手搖杯門市爆單和系統崩潰，店員和外送員忙到手軟。 今年中國大陸春節的這場紅包大戰，本質上是一場「全民AI使用教學」，但真能吸引用戶黏著長期使用這些AI軟體？這究竟是AI普及的臨門一腳，還是另一場高成本的行銷內捲？

浙江13歲體操冠軍墜樓重傷…母揭遭2教練體罰索款 警立案調查

近日，中國大陸浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墜樓」，引發廣泛關注。浙江體育職業技術學院表示，當地警方已對2名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。

大陸人春節瘋出國…俄澳泰韓成熱門國家 日本吸引力不如以往

旅遊業者表示，預計農曆新年長假期間將有更多中國旅客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的人氣則略有下滑

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。