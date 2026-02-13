快訊

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

大陸人春節瘋出國…俄澳泰韓成熱門國家 日本吸引力不如以往

中央社／ 香港／北京12日綜合外電報導
旅遊業者表示，預計農曆新年長假期間將有更多中國旅客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的人氣則略有下滑。圖為北京首都國際機場。圖／新華社
旅遊業者表示，預計農曆新年長假期間將有更多中國旅客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的人氣則略有下滑。

路透社報導，迎接丙午馬年，今年中國春節假期從15日開始共有9天，比以往多一天。

中國預計為期40天春運期間跨區人員流動將達創紀錄的95億人次，官方期望今年較長假期能刺激更多國內外旅遊。

上海春秋國際旅行社副總經理周衛紅表示：「中國大部分地區天氣依然寒冷，泰國依靠宜人氣候，重回出境旅遊首選。」

周衛紅表示，今年國內休閒旅遊需求呈現分流，溫暖地區如海南島，以及東北長白山的雪地都頗受歡迎。春秋旅遊平台上前往俄羅斯的預訂量比去年增加一倍多，北歐同樣呈現增長趨勢。

龍途研究公司（Dragon Trail Research）巿場傳訊總監巴欣晏（Sienna Parulis-Cook）表示：「預計今年接下來，中國赴俄羅斯旅遊人數或許會成長。」她將俄羅斯人氣上升歸因於莫斯科去年12月宣布對中國旅客免簽。

中國最大旅遊平台攜程集團表示，長程出境旅遊明顯回溫，造訪澳洲旅客較去年同期成長超過一倍。

與此同時，由於政治緊張持續，原本中國旅客最熱門旅遊目的地日本的吸引力未若以往。

2026年航班數據顯示，中日兩國關係緊繃，加上中國針對日本旅遊發布「出行提醒」，導致前往日本旅遊人數大幅下降，航空公司也因此針對日本航線放寬退改票政策。

根據旅遊數據供應商Flight Master，自2日當週起，中日航班較去年同期大減49.2%。

去年攜程還將日本、泰國以及其他區域巿場列為最受歡迎海外旅遊目的地，但是有58條去年春運期間營運的中日航線，今年取消了全部航班。

