香港廉署歲晚行動拘捕涉大廈維修工程貪汙嫌犯

香港廉政公署打擊樓宇大維修工程涉嫌貪污及相關違法行為，拘捕22人，包括四間工程顧問公司及三間工程承辧商的董事及職員，亦有部分屋苑及大廈的業主立案法團主席。香港廉署這波行動，是之前維修工程宏福苑突爆世紀火災的後續影響。

香港廉署說早前接獲貪污投訴，指有工程承辦商涉嫌藉貪污手段，行賄工程顧問公司及法團成員，以取得屋苑及大廈的大維修工程合約。

廉署調查發現，有工程顧問公司及工程承辧商的帳目懷疑造假，掩飾不尋常收入及支出。調查同時揭發，其中一名法團主席應入標工程顧問公司要求，洩露機密招標面試題目，協助對方成功獲聘為工程顧問。

今次行動涉及的屋苑及工廈，分布在新界荃灣，九龍深水埗、大角咀、新蒲崗、觀塘，港島上環及筲箕灣。工程合約金額介乎2百萬港元至逾1億港元。

香港廉署持法庭手令搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司的辦公室，又檢走多項證物，包括大維修工程的招標和工程文件，以及銀行和會計紀錄。被拘捕的22人，年齡由36至78歲，涉及三個屋苑、三座單幢住宅大廈及一座工業大廈的大維修工程，工程合約總值逾2億港元，其中兩項總值逾1億港元的工程仍在籌備階段，廉署成功阻截批出工程合約。

香港廉署說，調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。廉署在展開拘捕行動後，已主動聯絡有關屋苑及大廈的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意貪污風險。

同是去年就宏福苑大火後續事件，是在大火後發起聯署，被警方國安處以涉嫌煽動拘捕的中大學生關靖豐，被香港中文大學開除學籍。關靖豐在社交網站上載中大學生紀律委員會發出的電郵，指自己被「中大踢出校」，又批評委員會不公正。

關靖豐去年發起聯署，提出就宏福苑大火成立獨立調查委員會等四大訴求，之後被警方國安處拘捕，獲准保釋候查。中文大學早前指他有不當行為，要求他出席紀律聆訊。

香港特首李家超，13日上午展開歲晚家訪活動，上午先到啟德「啟航1331」青年驛站，探訪兩戶受火災影響而入住驛站的大埔宏福苑居民。