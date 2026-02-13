首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

大陸中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》（簡稱「春晚」）已完成第四次彩排。據中央廣播電視總台臉書專頁《看台海》消息，侯佩岑、張鈞甯等台灣藝人將在馬年春晚中亮相。

首次登上央視春晚的侯佩岑表示，春晚是春節必不可少的儀式。她希望「所有在外的遊子在回家團圓的同時，可以一起感受到中華文化的氛圍。」

同樣是首次登上春晚的張鈞甯在談起參加春晚的感受時說，「站在台上有澎湃到想要掉眼淚的感動。」張鈞甯認為，春晚是凝聚所有海內外華人的重要活動，能參與其中她「非常開心，很榮幸、也倍感壓力」。