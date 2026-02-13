快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

民企巨額投資遭官方強行接管 貴州調查認定違法

中央社／ 台北13日電

重慶一名商人在貴州遵義市仁懷市投資人民幣7億元成立環保公司，卻在公司建成後遭到官方「強行接管」，民企私有財產不保。貴州當局12日發布調查通報，指仁懷市政府的接管確實不符合法律規定。

近年中國經濟承壓，官方多次強調要改善民營企業的營商環境。去年9月，陸媒報導重慶泰克公司在仁懷的投資爭議後，中共遵義市委、市政府成立聯合調查組，並在昨天發布調查通報。

事件起於2017年，當時仁懷市政府方面與重慶泰克環保科技股份有限公司等企業組成的聯合體簽訂安龍場廢水處理廠建設項目PPP（政府和社會資本合作模式）合約。同年底，貴州仁懷市水務投資開發有限責任公司與重慶泰克等共同出資組建貴州泰克中鋁環保有限公司。

根據通報，相關項目在2021年初開始試運行，但仁懷市政府認為貴州泰克存在重大違約行為，污水處理量不符合PPP項目合約約定，存在白酒廢水溢流和爆管的較大環境污染風險。

2022年6月10日，仁懷市政府有關部門向重慶泰克等企業送達解除合約通知書，並組織相關單位對該項目實施「臨時接管」。

通報說，仁懷市政府在未履行告知、聽證等程序的情況下實施臨時接管，不符合相關法律法規規定，解除合約行為不符合PPP項目合約約定。

但通報也指出，貴州泰克存在未按有關規定和PPP項目合約實施招投標、法人治理結構和財務管理不規範、未落實安全生產主體責任造成2人死亡的安全生產事故等問題。

通報說，為了解決問題，遵義市政府已責成仁懷市對臨時接管行為進行整改。2月4日，仁懷市政府就結束臨時接管狀態及後續有關事宜與貴州泰克簽訂協議，安龍場廢水處理廠經營權已全面移交貴州泰克。

通報說，對調查中發現的涉嫌違紀違法線索，遵義市已按程序移交紀檢監察機關追責問責。

綜合奔流新聞等媒體報導，重慶泰克環保科技股份有限公司負責人唐顯策表示，上述由仁懷市招商引資的項目總投資人民幣8.2億元（約新台幣37億元），其中仁懷市水投集團投資2000萬，餘下的8億元由重慶泰克和山西某單位共同投資，其中重慶泰克占86%即投資逾7億元。在被官方強行接管後，投資方連廠子大門都進不去。

重慶 科技股 法律

延伸閱讀

吳克群貴州助農民、凌晨5時30分搭公車進城搬貨 一小時賣光3萬斤滯銷菜

超越上海 重慶躍居大陸「消費第一城」

經典歌「體面」原唱于文文　貴州演出突「台上暈倒」急送醫

日媒：受日中關係降溫影響 日本駐重慶總領事已空缺一個多月

相關新聞

增長一成 陸去年結婚登記676.3萬對

根據大陸民政部最新公布，二○二五年大陸全國結婚登記六七六點三萬對，比二○二四年增長百分之十點七六，分析稱，官方開放婚姻登...

戲迷入宮 甄嬛傳觀眾過戲癮

開播十四年、已成為一種獨特文化現象的劇集《甄嬛傳》，如今被搬上沉浸式戲劇的舞臺。觀眾步入劇場，便不再是旁觀者，他們「入宮...

歷經十年修復 故宮養心殿重開放

歷時三六六一天，故宮博物院養心殿重張。殿內，雍正御筆「中正仁和」匾高懸。隔窗望，東暖閣屋頂垂落黃色幔帳；三希堂內，御用文...

民企巨額投資遭官方強行接管 貴州調查認定違法

重慶一名商人在貴州遵義市仁懷市投資人民幣7億元成立環保公司，卻在公司建成後遭到官方「強行接管」，民企私有財產不保。貴州當...

培育出50位世界冠軍還有李連杰 紫禁城旁的什剎海體校

隨著北京奧運、冬奧和成都世大運、杭州亞運等賽事舉辦，中國大陸近年積極發展體育事業，更塑造出許多運動明星，例如桌球的馬龍、羽球的林丹等，值得注意的是，這些享譽全球的世界冠軍，其中至少50人是來自北京紫禁城旁、著名景區什剎海邊的一所體育運動學校--什剎海體校。聯合報數位版記者近日走進這所神秘的學校，一睹大陸體育冠軍搖籃的真實情況。

京津冀廟會展 首都博物館飄年味

「幡鼓動幽燕—京津冀廟會文化展」日前亮相首都博物館。二百六十餘件展品帶領觀眾「逛」遍京津冀廟會，感受三地歷史文脈與市井煙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。