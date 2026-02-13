民企巨額投資遭官方強行接管 貴州調查認定違法

重慶一名商人在貴州遵義市仁懷市投資人民幣7億元成立環保公司，卻在公司建成後遭到官方「強行接管」，民企私有財產不保。貴州當局12日發布調查通報，指仁懷市政府的接管確實不符合法律規定。

近年中國經濟承壓，官方多次強調要改善民營企業的營商環境。去年9月，陸媒報導重慶泰克公司在仁懷的投資爭議後，中共遵義市委、市政府成立聯合調查組，並在昨天發布調查通報。

事件起於2017年，當時仁懷市政府方面與重慶泰克環保科技股份有限公司等企業組成的聯合體簽訂安龍場廢水處理廠建設項目PPP（政府和社會資本合作模式）合約。同年底，貴州仁懷市水務投資開發有限責任公司與重慶泰克等共同出資組建貴州泰克中鋁環保有限公司。

根據通報，相關項目在2021年初開始試運行，但仁懷市政府認為貴州泰克存在重大違約行為，污水處理量不符合PPP項目合約約定，存在白酒廢水溢流和爆管的較大環境污染風險。

2022年6月10日，仁懷市政府有關部門向重慶泰克等企業送達解除合約通知書，並組織相關單位對該項目實施「臨時接管」。

通報說，仁懷市政府在未履行告知、聽證等程序的情況下實施臨時接管，不符合相關法律法規規定，解除合約行為不符合PPP項目合約約定。

但通報也指出，貴州泰克存在未按有關規定和PPP項目合約實施招投標、法人治理結構和財務管理不規範、未落實安全生產主體責任造成2人死亡的安全生產事故等問題。

通報說，為了解決問題，遵義市政府已責成仁懷市對臨時接管行為進行整改。2月4日，仁懷市政府就結束臨時接管狀態及後續有關事宜與貴州泰克簽訂協議，安龍場廢水處理廠經營權已全面移交貴州泰克。

通報說，對調查中發現的涉嫌違紀違法線索，遵義市已按程序移交紀檢監察機關追責問責。

綜合奔流新聞等媒體報導，重慶泰克環保科技股份有限公司負責人唐顯策表示，上述由仁懷市招商引資的項目總投資人民幣8.2億元（約新台幣37億元），其中仁懷市水投集團投資2000萬，餘下的8億元由重慶泰克和山西某單位共同投資，其中重慶泰克占86%即投資逾7億元。在被官方強行接管後，投資方連廠子大門都進不去。