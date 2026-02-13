快訊

歷經十年修復 故宮養心殿重開放

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
修繕後的養心殿正殿。 （中新社）
修繕後的養心殿正殿。 （中新社）

歷時三六六一天，故宮博物院養心殿重張。殿內，雍正御筆「中正仁和」匾高懸。隔窗望，東暖閣屋頂垂落黃色幔帳；三希堂內，御用文房用具巧妙擺放，牆上掛瓶裡的寶石花永不凋謝……一切，別來無恙。

故宮宮廷歷史部副主任文明介紹：「養心殿研究性保護專案啟動時撤出了一千八百餘件文物。現在，養心殿區域健康狀態良好，室內文物保存環境改善，一千零二十件文物已平安歸位。」

養心殿復原陳列，宛若打開平行時空：正殿明間依照雍正以來舉行小朝會時的樣貌佈置；「勤政親賢」殿還原了雍正、乾隆時期，君臣「開小會」時的佈置；三希堂的炕桌上，玉如意、銅暖爐，盡顯乾隆的審美情趣。

站在三希堂窗外，找準角度才能看到「平安春信圖」通景畫一角。很少有人知道，養心殿開啟「軟裝」首日，三十四位文物修復師為了回貼它，費了大半天時間，毫釐必較。

「把活幹在看不到的地方」，是故宮人擅長的。十年間，近五百件養心殿器物、字畫，一百二十組內簷裝修文物、八十九件貼落畫、六一七件槅扇心、八十八件匾聯等完成保護修復。故宮文保修復部主任屈峰說：「不僅要修，還要研究，分析病害原因，給出解決方案，工程量很大。」

康復的文物陸續回家。先貼貼落，然後掛匾、掛牆瓶、鋪地毯，進家具，最後擺琺瑯器、青銅器、瓷器等。

「全部一八四件紙絹類書畫匾聯類展品、對紫外線敏感的二五五件織繡類展品均更換為仿製品。」文明解釋，養心殿不具備現代化展廳恆溫恆濕等條件，要在讓文物「活」起來和「活」下去之間找準平衡點。

觀眾看不見的地方，養心殿新事不斷。所有文物建立了數位檔案，記錄下殘損風化痕跡；光纖調光系統亮相，在保障文物安全的前提下優化了觀展體驗。

