增長一成 陸去年結婚登記676.3萬對

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

根據大陸民政部最新公布，二○二五年大陸全國結婚登記六七六點三萬對，比二○二四年增長百分之十點七六，分析稱，官方開放婚姻登記「全國通辦」，改善婚姻登記便利度後，有效提升了民眾結婚意願。

大陸二○二四年全國結婚登記數為六百一十點六萬對，比前一年大減百分之二十點五，創下歷史最大降幅，凸顯大陸年輕人「不婚不生」趨勢。不過，陸媒第一財經十二日報導，據大陸民政部統計，二○二五年全國結婚登記六七六點三萬對，與二○二四年相比增加了六十五點七萬對，增長百分之十點七六；離婚登記二七四點三萬對，亦比二○二四年的三五一點三萬對減少。

大陸自二○二五年五月十日起實施新修訂的「婚姻登記條例」，新政策取消婚姻登記地域限制，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦，這被視作官方「催婚」的一大舉措。在政策實施後，大陸全國跨省通辦婚姻登記量確實顯著上升。

報導提到，從目前已公布二○二五年結婚登記數據的上海、廣東、福建、江西、四川、湖北等六地來看，一些外來人口流入較多的地區，結婚登記增幅較大。

例如，二○二五年廣東結婚登記六十一點四萬對，比前一年增加十點二萬對，增幅達到百分之十九點九。上海辦理婚姻登記十七點五萬對，比前一年增長約百分之三十八點七，其中結婚登記占十二點五萬對。

從城市看，多個人口流入較多的城市，二○二五年結婚登記數量均大幅上升。福州結婚登記總量近三點八萬對，年增百分之二十點三七；深圳結婚登記量為十一點八九萬對，年增百分之二十八點五四。江蘇省多市二○二五年的結婚人數大增，例如南京結婚登記六點三四萬對，年增百分之十八點二七；蘇州結婚登記六點五萬對，年增百分之三十三點五一；無錫結婚登記三點二萬對，年增百分之三十二點三四；常州結婚登記二點三萬對，年增百分之二十八點五。

