中國2025年結婚登記成長10.76% 終結12年連降

中國民政部最新公布的資料顯示，2025年全國結婚登記676.3萬對，比2024年增加65.7萬對，成長10.76%，終結12年連降。陸媒提到，主因是當局取消婚姻登記地域限制，大力刺激婚育。

綜合第一財經等陸媒報導，中國2013年結婚登記對數達到1346.9萬對新高，此後連續12年下滑，2024年由768.21萬對驟跌到610.6萬對的新低紀錄。

報導說，近年來，中國官方大力提倡適齡婚育，推出鼓勵婚育措施，婚姻登記的便利度大幅提升。

報導提到，2025年5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，婚姻登記地域限制取消，新人領結婚證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦。政策實施後，中國大陸「跨省通辦」婚姻登記量顯著上升，在部分流動人口集中的城市，成長幅度較大。

目前已有上海、廣東、福建、江西、四川、湖北6個省市公布2025年結婚登記資料。其中，廣東結婚登記61.4萬對，增幅達到19.92%；上海結婚登記12萬5102對，比2024年大幅成長38.7%。

此外，多個人口流入較多的城市去年結婚登記數量大幅上升。其中，福州結婚登記3萬7887對，年增20.37%；深圳結婚登記11.89萬對，年增28.54%。

人口大省江蘇多市去年結婚人數也大增。其中，南京結婚登記6.34萬對，成長18.27%；蘇州結婚登記6.5萬對，大增33.51%；無錫結婚登記3萬2122對，也顯著成長32.34%。

報導提到，中國大陸多地獎勵結婚。在山西省呂梁市，自2025年1月1日起，在當地登記結婚（雙方均為初次登記）且女方年齡在35歲及以下的夫婦，給予人民幣1500元的獎勵。此外，廣州市白雲區龍歸南嶺村、東莞市橫瀝鎮新四黃塘村等地，也紛紛推出獎勵結婚的措施。此前不久，浙江杭州、寧波等多地向新婚夫婦發放結婚消費券。