上海地鐵工程塌陷成「數層樓深天坑」 官方：無人傷亡

中國上海市七莘路昨天發生大面積塌陷成為「天坑」事件，主因是地鐵嘉閔線施工造成。上海申通地鐵集團事後通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置，無人員傷亡。

社群影片顯示，上海地鐵嘉閔線位於七莘路的施工路段11日路面突然塌陷，當時路上有許多施工人員見苗頭不對倉皇走避；最後塌陷成一個深達數層樓的大坑，一個工寮也隨之塌落，七莘路陷落大半。

中國網友提到，該區曾於2023年8月22日發生新龍路七莘路西側路段路面塌陷，這次不是首發事件。

據陸媒新京報，上海申鐵11日晚間通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間右線接收端施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置，無人員傷亡。

報導引述上海申鐵黨建部稱，現場確實發生坍塌，坍塌區域為前一天滲漏區域，已封閉合圍，未造成人員傷亡，具體原因正在調查中。

上海市公安局交管總隊公告，因施工建設中的嘉閔線七莘路站至莘建路站區間發生局部滲漏現象，為配合應急搶險，已對七莘路和黎安路部分路段採取封閉措施，禁止機動車、非機動車和行人通行。

據報導，上海地鐵嘉閔線是一條在建的市域快線，南北走向，全長約44公里，是上海第二條建設的市域鐵路。起於城北路站，終至銀都路站，途經嘉定區、閔行區，全線共設15座車站。該項目投資人民幣371.01億元（約新台幣1648億元），建設工期約為6年。