開放跨省通辦增便利！陸去年結婚登記676.3萬對 增逾1成

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據大陸民政部公布數據，2025年大陸全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%。（中通社）
據大陸民政部公布數據，2025年大陸全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%。（中通社）

根據大陸民政部最新公布，2025年大陸全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%，這顯示官方開放婚姻登記「全國通辦」，改善婚姻登記便利度後，有效提升民眾結婚意願。

大陸2024年全國結婚登記數為610.6萬對，比前一年大減20.5%，創下歷史最大降幅，凸顯大陸年輕人「不婚不生」趨勢。不過，陸媒第一財經12日報導，據大陸民政部統計，2025年全國結婚登記676.3萬對，與2024年相比增加了65.7萬對，增長10.76%；離婚登記274.3萬對，亦比2024年的351.3萬對減少。

大陸自2025年5月10日起實施新修訂的「婚姻登記條例」，新政策取消婚姻登記地域限制，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦，這被視作官方「催婚」的一大舉措。在政策實施後，大陸全國跨省通辦婚姻登記量確實顯著上升。

報導提到，從目前已公布2025年結婚登記數據的上海、廣東、福建、江西、四川、湖北等6地來看，一些外來人口流入較多的地區，結婚登記增幅較大。

例如，2025年廣東結婚登記61.4萬對，比前一年增加10.2萬對，增幅達到19.9%。上海辦理婚姻登記17.5萬對，比前一年增長約38.7%，其中結婚登記占12.5萬對。

從城市看，多個人口流入較多的城市，2025年結婚登記數量均大幅上升。福州結婚登記總量近3.8萬對，年增20.37%；深圳結婚登記量為11.89萬對，年增28.54%。江蘇省多市2025年的結婚人數大增，例如南京結婚登記6.34萬對，年增18.27%；蘇州結婚登記6.5萬對，年增33.51%；無錫結婚登記3.2萬對，年增32.34%；常州結婚登記2.3萬對，年增28.5%。

大陸多地為促進結婚也頻祭出各式獎勵措施。例如此前不久，浙江杭州、寧波等多地向新婚夫婦發放結婚消費券。

結婚 婚姻 廣東

相關新聞

電詐KK園區2.0？陸媒揭「青松園區」內部照 荒山圍繞鐵欄窗樓

中國大陸與泰緬近期持續合力清剿電信詐騙犯罪，日前才稱位於緬甸妙瓦底的「KK園區」630多棟建築物已被全部拆除，涉電詐嫌犯...

陸風景區「旋轉木馬變真馬」供騎繞圈 遭質疑虐待動物後暫停

大陸陝西西安1處景區推出「旋轉木馬升級成旋轉真馬」活動，引發網上質疑其虐待動物，該景區表示為避免爭議，已經決定暫停該項目...

宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

連江縣長王忠銘今日率團前往大陸福州市馬尾區，出席「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，與福州鄉親共度元宵佳節。活動在...

開放跨省通辦增便利！陸去年結婚登記676.3萬對 增逾1成

根據大陸民政部最新公布，2025年大陸全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%，這顯示官方開放婚姻登記「...

習近平店裡買3糕點 當晚搶購一空

大陸國家主席習近平十日到北京東城區隆福寺街區考察，他走進一家稻香村糕點店，店員透露他在店裡買了三樣小吃，分別是蜜三刀、奶...

訪韓陸客增 韓亞航3月底加航班

南韓文化體育觀光部及南韓觀光公社預測，在長達九天的春節黃金周（二月十五至二十三日）期間，訪韓陸客有望高達十九萬人次，日均...

