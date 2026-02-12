陸風景區「旋轉木馬變真馬」供騎繞圈 遭質疑虐待動物後暫停

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸西安1處景區推出「旋轉真馬」，引發網友關注是否有虐待動物之嫌。（圖／取自極目新聞）
大陸西安1處景區推出「旋轉真馬」，引發網友關注是否有虐待動物之嫌。（圖／取自極目新聞）

大陸陝西西安1處景區推出「旋轉木升級成旋轉真馬」活動，引發網上質疑其虐待動物，該景區表示為避免爭議，已經決定暫停該項目。工作人員表示，該項目營運至今，未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況。

據陸媒《大河報》，網上相關影片顯示，該遊樂項目的宣傳口號為「旋轉真馬，馬上轉好運」，整體設施由簡陋的鐵架旋轉裝置和簡易裝飾棚組成，6匹真馬被固定在鐵架子上，每匹馬之間相隔約1公尺。因該項目的幾匹真馬被固定，圍著一處軸心反覆轉圈，有網友質疑「虐待動物」、「對馬不好」。

2月10日，西安「詩經裡」風景區工作人員告訴《大河報》，該項目於2月6日開放，原計畫持續到3月8日，它屬於景區「奇幻武俠城」系列主題活動，是300多場演出和項目之一，由景區與第三方合作推出，開放時間動態調整，挺受遊客歡迎，為避免爭議，已經決定暫停該項目。

工作人員稱，該景區的開放時間是早上10點到晚上9點半，景區門票價格為29.9元人民幣，過年期間沒有漲價，門票費用不包含「旋轉真馬」項目體驗費。

工作人員也表示，該項目營運至今，未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況。報導指，透過多名網友發布的影片了解到，騎乘「旋轉真馬」的遊客大人與小孩都有，幾乎每一趟都是滿員，有工作人員在設施內引領、驅動馬匹，整體轉圈速度較慢。

據「詩經裡」景區購票小程式簡介，該景區總規劃面積約5,541畝，集生態景觀，商業業態、水域面積為一體，其中灃河水域面積約1,395畝（含溼地面積940畝），集中商業面積約157畝。依託《詩經》讓灃河重返「詩經之河、詩意之城」。

