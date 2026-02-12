快訊

啟動馬達短路存火災風險 BMW再傳大規模召回16款車型

今天氣好轉適合大掃除！一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「兩馬鬧元宵」點燈儀式，圖為連江準備的花燈。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「兩馬鬧元宵」點燈儀式，圖為連江準備的花燈。圖/連江縣政府提供

連江縣長王忠銘今日率團前往大陸福州市馬尾區，出席「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，與福州鄉親共度元宵佳節。活動在馬尾船政文化園區登場，主題花燈齊放，吸引大批民眾賞燈，也為兩馬交流再添熱度。

馬祖訪問團成員包括立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員曹爾章、周瑞國、陳玉發及四鄉鄉長等人。陸方由國台辦主任宋濤出席，福州市委書記郭寧寧、福州市長吳賢德，以及對岸連江縣與馬尾區多位首長與會。

宋濤致詞表示，「兩馬鬧元宵」舉辦至今已邁入第24屆，見證兩地從文化往來到情感交流的歷程，也伴隨小三通發展。元宵燈火象徵團圓祝福，承載兩馬一衣帶水、血脈相連的共同記憶。

王忠銘指出，馬祖與馬尾同屬閩東文化圈，語言、信仰與民俗節慶一脈相承。他說，文化是跨越情勢變化的重要力量，透過節慶與民間互動，可讓深厚底蘊持續成為彼此連結的基礎。

雙方簡短會晤後，一行人巡視園區互動體驗區，機器人與機器狗現場拜年吸睛。晚間藝文演出邀請台灣藝人蔡秋鳳、張洪量登台演唱經典歌曲，喚起不少民眾的時代記憶。

今年燈會選址船政文化園，結合歷史場域與當代燈藝創作，花燈設計融入兩馬元素，讓來自馬祖與福州的民眾在賞燈過程中自然交流。主辦單位指出，盼透過元宵節慶深化閩東文化連結，並逐步打造馬祖元宵的文化觀光品牌。

縣府表示，未來將持續整合交通、觀光與文化資源，推動「兩馬一日生活圈」，吸引更多福州民眾走訪馬祖，體驗離島風情。點燈儀式在熱鬧氛圍中完成，也為新一年兩馬互動揭開序幕。

連江縣長王忠銘（右二）率團赴福州馬尾，參加「第24屆兩馬鬧元宵」與國台辦主任宋濤（左二）會面，在場還有立法委員陳雪生（左ㄧ）、連江縣議會議長張永江（右ㄧ）。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右二）率團赴福州馬尾，參加「第24屆兩馬鬧元宵」與國台辦主任宋濤（左二）會面，在場還有立法委員陳雪生（左ㄧ）、連江縣議會議長張永江（右ㄧ）。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「2026年第24屆兩馬鬧元宵」場面溫馨熱鬧，各項表演都相當精彩。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「2026年第24屆兩馬鬧元宵」場面溫馨熱鬧，各項表演都相當精彩。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，場面溫馨熱鬧。圖/連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團赴福州馬尾，參加「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，場面溫馨熱鬧。圖/連江縣政府提供

馬祖 元宵節 王忠銘

延伸閱讀

王忠銘慰勉執勤警民力 連江春節治安、交通全面戒備

馬祖燈會點燈 連江縣長王忠銘11日赴中參加燈節

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

國共智庫論壇 陸國台辦宋濤：推動兩岸旅遊交流合作

相關新聞

宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

連江縣長王忠銘今日率團前往大陸福州市馬尾區，出席「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，與福州鄉親共度元宵佳節。活動在...

習近平店裡買3糕點 當晚搶購一空

大陸國家主席習近平十日到北京東城區隆福寺街區考察，他走進一家稻香村糕點店，店員透露他在店裡買了三樣小吃，分別是蜜三刀、奶...

訪韓陸客增 韓亞航3月底加航班

南韓文化體育觀光部及南韓觀光公社預測，在長達九天的春節黃金周（二月十五至二十三日）期間，訪韓陸客有望高達十九萬人次，日均...

「夢舟」逃逸飛行 登月邁前一步

大陸昨日上午在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與完成「夢舟」載人太空船系統首次最大動壓逃...

春節前福州慰問台胞 大陸國台辦主任宋濤：絕不允許外人干涉兩岸

春節前，大陸國台辦主任宋濤赴福建福州看望慰問台胞台商，出席台商台胞迎新春座談會和兩岸同胞共賀丙午新春聯誼活動。宋濤在今天...

人類首次發現 大陸天關衛星捕捉到黑洞「進食」現場

中國大陸首顆太空X射線天文衛星「天關」衛星（愛因斯坦探針 EP）2025年7月曾捕捉到一場異常宇宙爆發，受到一定的關注，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。