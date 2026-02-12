宋濤、王忠銘同台 兩馬鬧元宵點燈揭幕

連江縣長王忠銘今日率團前往大陸福州市馬尾區，出席「2026年第24屆兩馬鬧元宵」點燈儀式，與福州鄉親共度元宵佳節。活動在馬尾船政文化園區登場，主題花燈齊放，吸引大批民眾賞燈，也為兩馬交流再添熱度。

馬祖訪問團成員包括立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員曹爾章、周瑞國、陳玉發及四鄉鄉長等人。陸方由國台辦主任宋濤出席，福州市委書記郭寧寧、福州市長吳賢德，以及對岸連江縣與馬尾區多位首長與會。

宋濤致詞表示，「兩馬鬧元宵」舉辦至今已邁入第24屆，見證兩地從文化往來到情感交流的歷程，也伴隨小三通發展。元宵燈火象徵團圓祝福，承載兩馬一衣帶水、血脈相連的共同記憶。

王忠銘指出，馬祖與馬尾同屬閩東文化圈，語言、信仰與民俗節慶一脈相承。他說，文化是跨越情勢變化的重要力量，透過節慶與民間互動，可讓深厚底蘊持續成為彼此連結的基礎。

雙方簡短會晤後，一行人巡視園區互動體驗區，機器人與機器狗現場拜年吸睛。晚間藝文演出邀請台灣藝人蔡秋鳳、張洪量登台演唱經典歌曲，喚起不少民眾的時代記憶。

今年燈會選址船政文化園，結合歷史場域與當代燈藝創作，花燈設計融入兩馬元素，讓來自馬祖與福州的民眾在賞燈過程中自然交流。主辦單位指出，盼透過元宵節慶深化閩東文化連結，並逐步打造馬祖元宵的文化觀光品牌。