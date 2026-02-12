訪韓陸客增 韓亞航3月底加航班

南韓文化體育觀光部及南韓觀光公社預測，在長達九天的春節黃金周（二月十五至二十三日）期間，訪韓陸客有望高達十九萬人次，日均按年增加百分之四十四；南韓觀光客赴陸旅行同樣熱絡；因應旅行需求，韓亞航空宣布三月底起大幅增開二成赴大陸航班。

韓聯社十一日報導，南韓文體部及觀光公社推算，考慮到部分遊客或提前二周出行以避開高峰期，實際訪韓陸客規模有望進一步增加。上述二機構預測，散客在訪韓陸客總數中占比可能超過百分之七十。

為配合自由行趨勢，二家機構正與京東、攜程及微信支付等大陸平台合作，重點推廣一日遊產品、交通工具折扣券，以及結合冬季活動和春節主題的旅遊產品。

香港經濟日報十一日稱，因應訪陸需求，韓亞航空十一日表示，從夏秋航季三月二十九日起，將增開赴陸航班，每周執飛十八條航線、共一六一架次，較冬春航季增加百分之二十。新航季將開通仁川至成都、仁川至重慶航線，二條航線每日均有航班。仁川至北京航線將從每周十七班增至二十班；仁川至大連航線在每日上午航班基礎上，每周新增三班下午航班，每周班次增至十班；仁川至天津、南京航線，分別從每周三班和六班均增至七班；仁川至長春航線五月六日起增至每周九班；仁川至延吉航線五月八日起增至每周八班。

韓亞航空表示，大陸面向南韓民眾的免簽政策，試行期延長至今年底，且南韓民眾訪陸需求持續增加，故決定大幅增開赴陸航班。另外，大陸團客免簽赴韓政策，亦帶動訪韓需求大增，公司正拓寬在大陸銷售管道、加大促銷力度。