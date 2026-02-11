春節前福州慰問台胞 大陸國台辦主任宋濤：絕不允許外人干涉兩岸

春節前，大陸國台辦主任宋濤赴福建福州看望慰問台胞台商，出席台商台胞迎新春座談會和兩岸同胞共賀丙午新春聯誼活動。宋濤在今天的慰問活動中強調，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。「我們絕不允許外人橫加干涉」。

宋濤說，2025年，大陸經濟社會發展成就顯著，「十四五」圓滿收官，「中國式現代化」開啟新征程。「十五五」時期，大陸將以更大範圍的開放、更深層次的改革、更加優質的服務，為台企扎根發展提供廣闊空間，為兩岸經濟合作和融合發展注入更大動力。

他提到，大陸發布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》兩年多來，政策配套不斷完善、閩台合作走深走實，「兩岸一家親」理念不斷轉化為實實在在民生紅利。

宋濤還說，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。我們絕不允許外人橫加干涉。家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣。希望廣大台胞秉持大義、順應潮流、反對「台獨」、推進統一，把穩兩岸關係的正確航向，共同譜寫中華民族大家庭繁榮昌盛新篇章。

今天上午，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示，2月10日至12日，中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤在福建福州看望慰問台胞台商，出席台商台胞迎新春座談會和兩岸同胞共賀丙午新春聯誼活動，聽取意見建議，與台商台胞台青代表、台灣工商界人士和金門、馬祖鄉親共話親情，共迎新春。

值得注意的是，在宋濤赴福州之際，連江縣長王忠銘也於11日至12日，赴福州馬尾參加元宵燈會點燈。本月稍早，大陸文旅部在國共兩黨智庫論壇舉辦後，宣布將於近期開放上海居民到金門、馬祖旅遊，因此，雙方是否就有關事項協調也受到關注。