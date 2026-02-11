快訊

「從深圳開9小時還沒出廣東」 陸民眾春節自駕返鄉又塞爆

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸深圳網友在微博曬出照片，指春節要回老家、卻塞車在路上，開了9個小時的車還沒有出廣東省。（環球網）
今年大陸春節假期為2月15日至23日，不少自駕返鄉的人又堵在了路上。有大陸網友稱，從深圳駕車9小時還沒出廣東

據香港經濟日報，在微博上，有網友稱「不到30公里堵了7小時」、「開車開了一天還沒有出廣東」等言論並不少見。網友「大小王」從深圳啟程回四川過年，但沒想到出廣東都要堵這麼久，「從深圳到肇慶用了8個多小時」。該網友提醒，出發前做好車輛檢查，早上盡早出發，可以錯峰；路上有不排隊加油的油站隨時加油，路上注意行車安全。

據微博，大陸網友曬出大批車輛塞在高速公路的情景，塞車長龍一眼看不到頭；還有民眾在高速公路車陣裡煮開水吃泡麵，甚至有人在塞車的高速公路上打羽毛球。

據大陸廣東省交通運輸部門預測，2026年大陸春運期間，全廣東省高速公路車流量約3.07億車次，按年增長3.09%。全省出程（返鄉）高峰主要集中在2月2至13日，每日高峰時段多分布於10:00–12:00、16:00–19:00。

至於深圳情況，據「深圳交通」消息，預計離深車流出行高峰在2月14日，部分高速公路在10:30-20:00時段運行壓力相對較大。

大陸民眾春節前自駕返鄉，由於塞車太久，有人在高速公路的車陣裡煮開水泡麵。（環球網）
大陸民眾回家過年的「開車大軍」，把高速公路塞得水洩不通，有網友曬出照片，長長的車龍望不到盡頭。（環球網）
廣東 深圳 春運 過年 塞車
×

