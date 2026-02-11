快訊

老人半夜摔下床亡…陸保母按合約分房睡卻遭家屬究責 法院判免賠原因曝

香港01／ 撰文：許靖雯
大陸一名保母按合約與老人分房睡，不料老人去世後竟被家屬究責。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
大陸一名保母按合約與老人分房睡，不料老人去世後竟被家屬究責。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成

近期，大陸深圳市中級人民法院公佈一起案件，有僱主聘請保母照料家中母親，雙方約定保母和老人分房住，未料凌晨時分老人從床上摔倒後離世，僱主憤而將保母告上法院，認為對方應對老人死亡承擔賠償。

事後，深圳鹽田法院判決，保母按約分房居住，無法預見老人摔倒，因此無需承擔賠償責任。

據深圳新聞網報導，僱主為一對兄妹，因工作沒辦法照顧母親，遂通過家政公司聘請保母照顧。2021年5月，僱主與保姆、家政公司簽訂《家政服務合約》，約定保母為老人提供看護服務，但其中明確提到保母須與老人分房睡。

同年9月8日晚間，保母外出取餐期間，老人第一次摔倒，但家屬確認無需就醫；次日凌晨約4時，老人再度從床上摔落，保母第一時間聯繫家屬送醫。隨後，保母提出解約，僱主另聘請照護人員照料老人。1個月後，老人因重症肺炎、敗血性休克，在醫院離世。

隨後僱主將家政公司和保母，以及當初在合約處加蓋公章的家政加盟公司告上深圳區鹽田法院，他認為家政公司沒有仲介資格，也沒有培訓過保母；而加盟公司沒有盡到管理義務，至於保母則是未盡照護義務，三方應共同對老人的死亡承擔賠償責任。

之後法院查明，家政公司經營範圍含家政服務，與加盟公司為品牌加盟關係，加盟公司僅提供合約模板，並非合約主體；家政公司欠缺仲介資質違反行政強制性規定，但不影響合約效力。

至於保母，當時外出取餐、按約分房居住，均無法預見並避免老人摔倒，事發後及時聯絡、送醫，已盡合理注意義務；另外，老人死亡原因為重症肺炎、敗血性休克，兩次摔倒並非致死主因。最終法院判決駁回僱主全部訴訟請求，判決已生效。

文章授權轉載自《香港01》

母親 深圳 看護
