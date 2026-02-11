字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權

去年春節前夕，深度求索的開源式AI大模型「DeepSeek」紅遍全世界；今年春節，字節旗下的Seedance 2.0則成為大陸年輕人最夯的AI影片的工具。

Seedance2.0是字節跳動推出的AI影音生成模型，可根據文本或圖像創建電影級影音。2月7日開始小範圍內測，並已在即夢平台上線，會員用戶可以直接使用。

針對用戶對於大模型生成真人影音可能侵犯隱私的擔憂，平台人員表示，目前暫不支持上傳真人圖片或影音作為主體參考，產品調整後會以更完善的面貌推向用戶。

但據陸媒「21經濟網」，2月10日，在多個網路平台上，AI生成周星馳經典電影片段的影片被大量網友製作發布，甚至有網友製作「周星馳大戰李小龍」的短片，單條視訊點讚量過千。周星馳經紀人陳震宇發文質疑，「想問一下，這些屬於侵權嗎（尤其這兩天大量傳播），相信創作者應該已經盈利，而某平台是不是都放任不管提供給使用者生成發布？」

星島日報報導，通過Seedance 2.0模型生成的影片可自動完成音畫同步、補全對話等功能，已有用戶借助其創作出包含多角色對話、分鏡、電影運鏡的短劇片段。網上開始有不少示範影片，其中邵氏電影風格的「龍珠決鬥」令人印象深刻。

遊戲科學CEO、《黑神話：悟空》製作人馮驥在試用Seedance 2.0後，評價為「當前地表最強的影音生成模型」，多模態理解和整合能力實現了飛躍，能將影音製作成本降至接近算力邊際成本，並預測將推動影音全民化。

馮驥直言，其「AI理解多模態信息（文、畫、影、音）並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚嘆」，「我很慶幸，至少今天的Seedance 2.0來自中國」，但他也指出了假影音可能泛濫的挑戰。

據了解，目前在即夢web端、小雲雀等平台使用Seedance 2.0，平台會提示「暫不支持真人人臉參考」；在即夢App和豆包App，用戶需要錄製本人形象與聲音完成真人校驗後才可以製作數碼分身，在AI影音中出鏡。

北京航空航天大學人工智能研究院教授沙磊評價，現在Seedance 2.0還在小範圍內測階段，字節也限制了一部分模型功能，比如只有在進行活體認證的情況下可以生成真人影音，不支持輸入真人圖片或影音做主體參考等，以防止AI技術被濫用，「這種嘗試是企業在技術狂奔時，要守住的責任底線」。

沙磊表示，AI的進步從不會因爭議停下腳步，而如何在技術創新與數據合規、版權保護之間找到平衡，讓技術突破的紅利真正惠及行業與用戶，不僅是字節，或某家公司需要持續探索的問題，更是全球AI產業共同的命題。