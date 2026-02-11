廈門知名足浴店突停業 不少金門民眾高額儲值恐求償無門

年關將近，不少金門民眾透過小三通前往廈門自助旅遊，按摩、餐飲、美髮等消費需求明顯增加。不過，近日網路卻傳出廈門某知名足浴業者無預警停業，不少金門籍消費者曾在該店辦理高額儲值，恐面臨求償無門的窘境，引發關注。金門縣政府消保官特別呼籲民眾赴陸消費應避免使用「預付儲值」模式，以免血汗錢付諸流水。

有熱心臉書社團近日發文指出，廈門某足浴業者疑涉黃事件遭當地警方查封，復業機會渺茫，版主也協助統計網友損失金額，希望能透過管道爭取權益。據統計，受害者中最大筆儲值金額高達人民幣2萬3千元，折合新台幣逾10萬元，另有不少人儲值3千、6千，甚至上萬元不等。李小姐更透露，其親友團合計儲值金額約新台幣7萬8千元，面對店家歇業，眾人欲哭無淚。

李小姐表示，家族成員經常前往廈門旅遊，對足浴按摩情有獨鍾，當初是看到店家推出「買千送百」的儲值優惠，覺得相當划算，沒想到不僅優惠落空，還蒙受損失，希望縣府或相關單位能協助與廈門方面溝通，爭取追回部分款項，降低損害。

該名王姓版主也提醒，消費者可嘗試透過微信搜尋「12315」進行申訴，並儘量備妥儲值證明、收據、發票、微信或支付寶紀錄，以及合約、會員卡、聊天紀錄等資料，同時確認店家公司名稱、統一社會信用代碼，以及目前是否僅「暫停營業」或已註銷清算，只要尚未完成註銷，仍有爭取空間。

事實上，不少金門民眾習慣週末渡海前往廈門消費，包括餐飲、美髮或按摩等消費，許多當地商家為吸引回流客，常以「儲值享折扣」、「加碼贈送金額」或「辦卡送課程」等方式促銷，民眾因往來頻繁而預付大筆金額，一旦商家倒閉、歇業或換殼經營拒不認帳，便衍生跨境消費糾紛。

金門縣政府消費者保護官王晶英指出，跨境消費一旦發生爭議，往往面臨缺乏履約保證、跨海訴訟成本高昂、求償不易等問題，且此類消費並不適用我國消費者保護法，風險相對更高。她呼籲民眾赴陸自助旅遊消費時，應提高警覺，儘量採取「現付現結」，慎選具規模與口碑的連鎖品牌，避免使用高額「預付儲值」模式，以免小利未得、損失反而更大。