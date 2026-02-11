香港將調高最低工資 366.7萬打工仔可獲調薪
香港當局已接納調高法定時薪的建議，由目前每小時港幣42.1元（新台幣169.72元）上調至43.1元（新台幣173.75元），漲幅為2.38%；如果建議獲得立法會通過，本地366.7萬名「打工仔」即獲調薪。
最低工資委員會早前按照「一年一檢」的機制檢討最低工資後，向當局建議調高法定最低工資水準；委員會昨天公布，相關建議已獲行政長官會同行政會議接納。
一般預料，這項建議可獲立法會通過，預定於今年5月1日實施。
根據統計，香港最新的通貨膨脹率為1.9%，2.38%的時薪調升可以抵銷通脹所帶實際支出損失。此外，本地最新的總勞動人口為380.52萬人，總就業人數為366.7萬人。
