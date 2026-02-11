粵港澳大灣區 養老服務一體化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省民政廳九日發布「廣東省深化養老服務改革發展的若干措施」，提出廣東要推進粵港澳大灣區養老服務一體化，推動粵港澳三地養老服務政策互通、標準銜接、人才交流、項目合作。

中新社報導，廣東省民政廳等廿二部門聯合印發的「若干措施」提出，廣東支持港澳服務提供者在粵開設和運營養老服務機構，並推動香港「廣東院舍照顧服務計劃」拓展至更多城市，穩步增加認可服務機構。目前該計劃已覆蓋粵港澳大灣區九個內地城市，不斷滿足香港老年人在廣東多元多樣養老服務需求。

「若干措施」明確，計畫到二○二七年底，廣東所有縣（市、區）均建有縣級綜合養老服務管理平台；到二○三○年底，各地級以上市至少有一家四星級及以上的養老機構；全省百分之九十以上的縣級公辦養老機構等級評定達到三級及以上；全省養老機構中取得職業技能等級證書的養老護理員占比達到百分之八十。「若干措施」還提出，廣東要推動居家、社區、機構三類服務協同融合、優勢互補；在發展「養老+行業」新業態，推動養老服務與物業、醫療、旅遊等行業融合發展；鼓勵外商投資廣東省養老服務產業。

廣東 香港 老年人
相關新聞

影視促統新招？陸AI動畫電影「團圓令」定檔 以贈台貓熊團團圓圓為原型

大陸進一步透過影視作品塑造「促統」氛圍，尤其在AI技術加持下，大陸首部AIGC（生成式AI）動畫電影《團圓令》，於今日在...

「中國金都」山東招遠一金礦工安意外致7死 事發企業涉瞞報

位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致7人死亡，當地應急局9日晚間通報表示，已對事故原因及企...

今年春節大陸多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

春節將至，以往過年期間，中國大陸各地都是大紅燈籠高高掛，然而不少大陸民眾發現，今年多地竟然都改掛起黃色燈籠。據稱，北京東...

綿竹年畫 北京非遺館亮相

二月四日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。展覽緊扣「非遺賀新春．尋味中國年」主...

北京百變影廳 觀影、打遊戲都行

最近，北京首批十二家影院新空間正式掛牌。這些影院突破傳統影院「僅觀影」的功能，融入沉浸式科技體驗、本土文創展示、多元演藝...

