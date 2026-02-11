粵港澳大灣區 養老服務一體化

廣東省民政廳九日發布「廣東省深化養老服務改革發展的若干措施」，提出廣東要推進粵港澳大灣區養老服務一體化，推動粵港澳三地養老服務政策互通、標準銜接、人才交流、項目合作。

中新社報導，廣東省民政廳等廿二部門聯合印發的「若干措施」提出，廣東支持港澳服務提供者在粵開設和運營養老服務機構，並推動香港「廣東院舍照顧服務計劃」拓展至更多城市，穩步增加認可服務機構。目前該計劃已覆蓋粵港澳大灣區九個內地城市，不斷滿足香港老年人在廣東多元多樣養老服務需求。

「若干措施」明確，計畫到二○二七年底，廣東所有縣（市、區）均建有縣級綜合養老服務管理平台；到二○三○年底，各地級以上市至少有一家四星級及以上的養老機構；全省百分之九十以上的縣級公辦養老機構等級評定達到三級及以上；全省養老機構中取得職業技能等級證書的養老護理員占比達到百分之八十。「若干措施」還提出，廣東要推動居家、社區、機構三類服務協同融合、優勢互補；在發展「養老+行業」新業態，推動養老服務與物業、醫療、旅遊等行業融合發展；鼓勵外商投資廣東省養老服務產業。