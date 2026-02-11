北京百變影廳 觀影、打遊戲都行

最近，北京首批十二家影院新空間正式掛牌。這些影院突破傳統影院「僅觀影」的功能，融入沉浸式科技體驗、本土文創展示、多元演藝活動、親子互動空間等業態，確保銀幕內外都有好戲上演。

新年假期，首都電影院西單店用直播陪伴觀眾歡慶新年：維也納新年音樂會直播奏響跨越山海的旋律，觀眾在銀幕前聆聽金色大廳的新年鐘聲；《王者榮耀》和《第五人格》兩個熱門遊戲分別直播，影廳坐滿熱情的玩家粉絲……「對多廳影院來說，我們拿出一個廳來嘗試其他內容，能提升影院人氣、帶動影院文商旅體融合、打造影院個性化品牌。」 首都電影院副總經理于超介紹。

同樣讓觀眾流連的還有位於耀萊成龍影城五棵松店的Mirra奇鏡派對融合廳。這是大陸首家巨幕沉浸影遊空間，三百三十平方米的雙層空間集電影、遊戲、演出、餐飲於一體，三面環繞的ＬＥＤ互動屏結合ＶＲ、動作捕捉、ＡＩ圖像生成等技術，把玩家集結組隊在遊戲世界中展開釣魚、奪寶、打冰球等活動身影，即時投影在螢幕上，形成虛擬與現實同屏競技的奇觀。白天，這裡可以是沉浸式遊戲場、團建聚會場，到了晚上的影院黃金時間，這裡又恢復了影院的功能，觀眾還可在觀影時點餐享受美食。北京耀萊影城負責人王宇嘉說，打造這樣一個「百變影廳」，為影院經營開闢了新可能。

坐落於七九八藝術區的七九八超維視界，是大陸首家虛擬實境影院。在這裡，觀影戴上頭顯設備，真正「走進」電影，成為電影的一部分。這裡共三千五百平方米，設有六個影廳，其中既有行進式影廳，也有坐觀式影廳，還有一個《唐朝詭事錄．西行》場景廳。目前，影院可放映片單已更新至十五部，其中包括《地心遊記》、《浪浪山小妖怪：幻境奇旅》、《木蘭二一二五》、《火星登陸計畫．起源》等多部ＶＲ電影。自二○二五年五月營業以來，七九八超維視界已接待觀眾六點三萬人次。

北京清華大學新聞傳播學院教授司若認為，文化與科技的融合，將成為未來影院服務變現的重要方式之一。「現在影院愈來愈強調沉浸式體驗，對大眾娛樂消費來說也是一個很好的拓展。」