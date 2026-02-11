綿竹年畫 北京非遺館亮相

二月四日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。展覽緊扣「非遺賀新春．尋味中國年」主題，共展出一百五十餘幅精品綿竹年畫，打造沉浸式、立體化的文化盛宴。

綿竹木版年畫發源於四川德陽綿竹市，二○○六年被列為大陸國家級非物質文化遺產代表性項目，其獨特魅力根植於「一版一色」、以手工彩繪為核心的傳統工藝，創作時先以木版印製墨線輪廓，後續全憑畫師手工繪製完成，兼具版畫的規整嚴謹和繪畫的靈動氣韻。

展覽現場設置「門神守歲．鎮宅納祥」「畫條呈祥．家宅安康」「斗方戲韻．百態人生」「新年畫語．時代新聲」四大單元，系統闡釋綿竹年畫與春節習俗的深厚關聯。特展單元借助大陸國家一級文物《迎春圖》全景式還原清代新春盛景，這件珍品以綿竹縣城為背景，全景記錄了清代立春時節「迎春、報春、遊春、打春」的盛大民俗活動，人物眾多，場景恢宏。

據悉，本次展覽將持續至三月廿日。期間，綿竹還在展館內同步舉辦「非遺好物集」活動，以「好看、好聞、好味、好用」四大板塊為框架，匯聚十六家入選企業的非物質文化遺產精品。