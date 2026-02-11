聽新聞
0:00 / 0:00

綿竹年畫 北京非遺館亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2月4日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。圖為北京市民體驗拓印年畫。 本報資料照片
2月4日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。圖為北京市民體驗拓印年畫。 本報資料照片

二月四日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。展覽緊扣「非遺賀新春．尋味中國年」主題，共展出一百五十餘幅精品綿竹年畫，打造沉浸式、立體化的文化盛宴。

綿竹木版年畫發源於四川德陽綿竹市，二○○六年被列為大陸國家級非物質文化遺產代表性項目，其獨特魅力根植於「一版一色」、以手工彩繪為核心的傳統工藝，創作時先以木版印製墨線輪廓，後續全憑畫師手工繪製完成，兼具版畫的規整嚴謹和繪畫的靈動氣韻。

展覽現場設置「門神守歲．鎮宅納祥」「畫條呈祥．家宅安康」「斗方戲韻．百態人生」「新年畫語．時代新聲」四大單元，系統闡釋綿竹年畫與春節習俗的深厚關聯。特展單元借助大陸國家一級文物《迎春圖》全景式還原清代新春盛景，這件珍品以綿竹縣城為背景，全景記錄了清代立春時節「迎春、報春、遊春、打春」的盛大民俗活動，人物眾多，場景恢宏。

據悉，本次展覽將持續至三月廿日。期間，綿竹還在展館內同步舉辦「非遺好物集」活動，以「好看、好聞、好味、好用」四大板塊為框架，匯聚十六家入選企業的非物質文化遺產精品。

遺產 北京 工藝
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

聲援黎智英 賴總統籲北京當局停止政治迫害

拔掉張又俠後 習近平考察科創園 藉行動表示一切如常

綠再打抗中牌 陳培瑜：立院休會期間 藍白賣國沒有停歇

相關新聞

綿竹年畫 北京非遺館亮相

二月四日起，「迎春——綿竹年畫中的年俗與新韻」主題展在北京中國非物質文化遺產館舉行。展覽緊扣「非遺賀新春．尋味中國年」主...

北京百變影廳 觀影、打遊戲都行

最近，北京首批十二家影院新空間正式掛牌。這些影院突破傳統影院「僅觀影」的功能，融入沉浸式科技體驗、本土文創展示、多元演藝...

粵港澳大灣區 養老服務一體化

廣東省民政廳九日發布「廣東省深化養老服務改革發展的若干措施」，提出廣東要推進粵港澳大灣區養老服務一體化，推動粵港澳三地養...

影視促統新招？陸AI動畫電影「團圓令」定檔 以贈台貓熊團團圓圓為原型

大陸進一步透過影視作品塑造「促統」氛圍，尤其在AI技術加持下，大陸首部AIGC（生成式AI）動畫電影《團圓令》，於今日在...

請外送員表孝心？陸跑腿平台推「代磕頭」價碼曝 只針對長輩、爆紅後下架

中國生活服務平台「UU跑腿」9日推出「春節代拜年」服務，其中人民幣999元（約新台幣4550元）的「代拜長輩套餐」因包含...

「早日走進台灣」環球時報為何疾呼 讓這部講述五代十國歷史陸劇在台播出？

大陸年度歷史大戲《太平年》1月23日起在央視一套及多個網路平台同步播出，該劇稱斥資將近新台幣16億元製作，《環球時報》1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。