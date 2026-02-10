影視促統新招？陸AI動畫電影「團圓令」定檔 以贈台貓熊團團圓圓為原型

大陸進一步透過影視作品塑造「促統」氛圍，尤其在AI技術加持下，大陸首部AIGC（生成式AI）動畫電影《團圓令》，於今日在北京舉辦定檔發布會，預計2月28日在大陸全國影院上映，同時宣布將把上映初期部分票房捐贈給「祖國統一公益事業」。大陸全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦致詞說，團圓令不僅是一部電影，更是一封面向兩岸及全球華人的深情家書，招示團圓不可阻擋。

據公開資訊，《團圓令》以大陸贈送台灣民眾的大熊貓「團團」、「圓圓」為原型的動漫IP「團仔」和「圓妞」為主角，講述「團仔」和「圓妞」歷經磨難終團圓的故事。

今天下午，動畫電影《團圓令》定檔發布會在北京梅地亞中心舉辦，出席陸方代表有鄭建邦、中央廣播電視總台副台長邢博、海協會副會長馬曉光等。發布會上，播放團圓令主題曲MV、衍生品宣傳片、定檔宣傳片，並宣布出品方將上映初期部分票房，捐贈給「祖國統一公益事業」的決定。

對於團圓令成為大陸首個AIGC動畫電影，鄭建邦認為，這是運用前沿科技傳播中華文化，促進兩岸民眾心靈契合的創新探索。他說，當前實現祖國完全統一是歷史是全體中華兒女的共同的願望，大陸全國各族人民反對台獨，捍衛國家主權和領土完整的意志堅如磐石，團圓令在這樣一個時代背景下應運而生，不僅僅是一部電影，更是一個鮮明的文化符號、一封面向兩岸及全球華人的深情的家書。

鄭建邦還說，支持團圓令，就是支持藝術創新和技術突破，就是支持兩岸同胞的情感交流，就是以實際行動為促進祖國完全統一貢獻力量。

馬曉光致詞時提到，大熊貓（貓熊）是中華民族的瑰寶，為兩岸同胞所喜愛，是連接兩岸民心相通，情感相融的特殊紐帶，向台灣同胞贈送大熊貓（貓熊），促進了兩岸的交流合作，增進了兩岸同胞的利益福祉，更是兩岸關係在九二共識基礎上和平發展的具體生動體現。他說，期待並相信團圓令的播出，必將為兩岸同胞深化交流合作注入溫暖而堅定的力量。

團圓令總策劃黎貫宇說，AI是表達的手段，技術能帶來更低的成本、更高的效率，也會呈現更好的效果，讓更多人才進入電影領域，傳播更多真善美的故事。這部電影關乎團圓，也關乎「祖國」的根源與未來，希望它是一堂送給所有小朋友生動的「家國課」。