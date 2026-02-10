快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

聽新聞
0:00 / 0:00

「早日走進台灣」環球時報為何疾呼 讓這部講述五代十國歷史陸劇在台播出？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸劇《太平年》歌頌五代十國末期，吳越國末代國王錢弘俶向北宋王朝「獻土歸附」的歷史事件。《環球時報》10日社評疾呼：讓《太平年》早日走進台灣。（圖／取自《太平年》微博）
陸劇《太平年》歌頌五代十國末期，吳越國末代國王錢弘俶向北宋王朝「獻土歸附」的歷史事件。《環球時報》10日社評疾呼：讓《太平年》早日走進台灣。（圖／取自《太平年》微博）

大陸年度歷史大戲《太平年》1月23日起在央視一套及多個網路平台同步播出，該劇稱斥資將近新台幣16億元製作，《環球時報》10日社評呼籲：讓《太平年》早日走進台灣。文章稱，《太平年》是一部傳遞和平理念、彰顯華夏文脈的誠意之作，已登上十幾家國際主流平台，贏得如潮般讚譽，卻因民進黨當局築起的人為壁壘，使得台灣民眾無法正常欣賞，令人扼腕。

《環球時報》指出，近年來，中國大陸《哪吒2》《南京照相館》《沈默的榮耀》等不斷出現的優秀影視作品，都無緣台灣島內各播放平台，成為兩岸文化交流中一道刺眼的裂痕。究其原因，完全是民進黨當局出於謀「獨」私利，執意築起「綠色鐵幕」，將兩岸文化交流汙名化為「文化滲透」，對大陸優質影視劇、文藝作品、數位內容等層層設限、百般阻撓。

文章稱，大陸方面對兩岸文化交流始終持積極態度。台灣影視、文藝作品引進不受數量限制。同樣，台灣同胞也應當能夠自由、便捷地觀賞到像《太平年》這樣的大陸優秀影視作品，這是他們應有的文化權利，更是不可剝奪的民生訴求。

為何《環球時報》如此力推《太平年》？據百度百科介紹，《太平年》聚焦五代末年至北宋初年吳越國「納土歸宋」的歷史抉擇。

所謂「納土歸宋」是指五代十國末期吳越國末代國王錢弘俶向北宋王朝「獻土歸附」的歷史事件。北宋建立後，趙匡胤通過「陳橋兵變」逐步統一北方，而東南地區的吳越國仍保有十三州疆域與強大軍力。

然錢弘俶遵循先祖錢镠「善事中原，維護一統」的遺訓，為保護江南百姓免受戰亂，於公元978年取消吳越王位，將所部十三州、一軍、八十六縣、55萬680戶及11萬5,016士卒獻歸宋朝。北宋接納吳越領土後，長江以南完整納入宋朝版圖，成為五代十國中唯一未經戰亂而完成統一的割據政權。

《環球時報》盛讚錢弘俶這種「捨一家一姓之榮，保千萬生靈之安」的歷史抉擇，本質上是中華民族反對分裂、追求統一的強大歷史基因，在特定時期的生動體現；民進黨當局若真有絲毫對台灣民眾福祉的擔當，對兩岸關係和平發展的誠意，就應當立即讓《太平年》所承載的「太平」願景，早日照進兩岸關係的現實。

影視 民進黨 願景 中華民族
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北京產大模型 給AI萬能學習法

穿成反派怎麼活？王楚然、丞磊「社畜妖妃熱戀暴君霸總」越狠越好嗑 改寫命運爽感爆棚

沒老師教卻精通簡體字？ 台人揭4大主因：降維打擊

辛芷蕾《女神蒙上眼》開播奪熱度冠軍！力壓趙麗穎、黃曉明新劇成黑馬

相關新聞

「中國金都」山東招遠一金礦工安意外致7死 事發企業涉瞞報

位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致7人死亡，當地應急局9日晚間通報表示，已對事故原因及企...

今年春節大陸多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

春節將至，以往過年期間，中國大陸各地都是大紅燈籠高高掛，然而不少大陸民眾發現，今年多地竟然都改掛起黃色燈籠。據稱，北京東...

請外送員表孝心？陸跑腿平台推「代磕頭」價碼曝 只針對長輩、爆紅後下架

中國生活服務平台「UU跑腿」9日推出「春節代拜年」服務，其中人民幣999元（約新台幣4550元）的「代拜長輩套餐」因包含...

「早日走進台灣」環球時報為何疾呼 讓這部講述五代十國歷史陸劇在台播出？

大陸年度歷史大戲《太平年》1月23日起在央視一套及多個網路平台同步播出，該劇稱斥資將近新台幣16億元製作，《環球時報》1...

拍片墜馬亡 賀嬌龍2次開顱仍不治 最後通話：必須拍完

新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍1月14日拍攝助農宣傳片時意外墜馬不治，震驚外界；2月9日，新疆日報發布文章「摯愛人間一抹紅——追...

文玩假拍騙局／市場3500元淘來的瓷瓶 竟被估值300萬

3500元從古玩市場淘來的瓷瓶，經「專家」鑑定估值300萬；58歲的沈紅軍在拍賣公司層層誘導下，支付20萬「履約保證金」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。