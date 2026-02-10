「早日走進台灣」環球時報為何疾呼 讓這部講述五代十國歷史陸劇在台播出？

大陸年度歷史大戲《太平年》1月23日起在央視一套及多個網路平台同步播出，該劇稱斥資將近新台幣16億元製作，《環球時報》10日社評呼籲：讓《太平年》早日走進台灣。文章稱，《太平年》是一部傳遞和平理念、彰顯華夏文脈的誠意之作，已登上十幾家國際主流平台，贏得如潮般讚譽，卻因民進黨當局築起的人為壁壘，使得台灣民眾無法正常欣賞，令人扼腕。

《環球時報》指出，近年來，中國大陸《哪吒2》《南京照相館》《沈默的榮耀》等不斷出現的優秀影視作品，都無緣台灣島內各播放平台，成為兩岸文化交流中一道刺眼的裂痕。究其原因，完全是民進黨當局出於謀「獨」私利，執意築起「綠色鐵幕」，將兩岸文化交流汙名化為「文化滲透」，對大陸優質影視劇、文藝作品、數位內容等層層設限、百般阻撓。

文章稱，大陸方面對兩岸文化交流始終持積極態度。台灣影視、文藝作品引進不受數量限制。同樣，台灣同胞也應當能夠自由、便捷地觀賞到像《太平年》這樣的大陸優秀影視作品，這是他們應有的文化權利，更是不可剝奪的民生訴求。

為何《環球時報》如此力推《太平年》？據百度百科介紹，《太平年》聚焦五代末年至北宋初年吳越國「納土歸宋」的歷史抉擇。

所謂「納土歸宋」是指五代十國末期吳越國末代國王錢弘俶向北宋王朝「獻土歸附」的歷史事件。北宋建立後，趙匡胤通過「陳橋兵變」逐步統一北方，而東南地區的吳越國仍保有十三州疆域與強大軍力。

然錢弘俶遵循先祖錢镠「善事中原，維護一統」的遺訓，為保護江南百姓免受戰亂，於公元978年取消吳越王位，將所部十三州、一軍、八十六縣、55萬680戶及11萬5,016士卒獻歸宋朝。北宋接納吳越領土後，長江以南完整納入宋朝版圖，成為五代十國中唯一未經戰亂而完成統一的割據政權。

《環球時報》盛讚錢弘俶這種「捨一家一姓之榮，保千萬生靈之安」的歷史抉擇，本質上是中華民族反對分裂、追求統一的強大歷史基因，在特定時期的生動體現；民進黨當局若真有絲毫對台灣民眾福祉的擔當，對兩岸關係和平發展的誠意，就應當立即讓《太平年》所承載的「太平」願景，早日照進兩岸關係的現實。