台灣前邦交國諾魯總統赴陸尋根後 近日又回廣東過春節

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在諾魯總統阿丁安見證下，中國農業發展集團下屬中漁環球海洋食品董事長鄧榮成9日與諾魯漁業部長阿里克利克在廣州簽署合作備忘錄，雙方將深化在遠洋捕撈、水產儲運與加工等領域合作。（取自大陸駐諾魯大使館網站）
2024年1月15日，在台灣完成總統大選後不久，諾魯總統阿丁安（David Adeang，陸稱阿迪昂）宣布與我國二次斷交，轉向恢復與中華人民共和國的邦交關係。阿丁安自稱祖籍地來自廣東江門市，此前曾赴該地尋根，他近日再度率團訪問廣東，開啟訪親、過年行程。

根據大陸駐諾魯大使館網站消息，阿丁安8日率代表團抵達廣州，正式開啟在粵訪親過年行程。大陸駐諾魯大使呂進、廣東省政府外事辦公室主任馬文峰、諾魯駐陸大使傑里邁亞（Chitra Jeremiah）等到機場迎接。

新聞稿稱，這是阿丁安自上次赴粵尋根謁祖以來，時隔7個月再次到訪廣東。此訪期間，阿丁安將回祖籍地廣東江門市與族親共度小年，並訪問廣州和佛山，會見有關省市官員並參訪當地企業，探討進一步深化粵諾兩地務實合作。

中方大使館還發布一支阿丁安錄製的影片，阿丁安說，「在中國馬年新春之際，我謹代表諾魯政府和人民，向習近平主席和中國人民致以熱烈問候和誠摯祝福。」阿丁安強調，諾魯重申恪守「一個中國原則」，並珍視與中國牢固且不斷發展的夥伴關係。

根據中方發布，阿丁安9日分別會見了中國機械設備工程總經理方彥水、中國石油化工集團副總經理呂亮功、中國水利水電第十工程局副總經理付偉、深圳立華信技術董事張華峰等四家陸資企業代表，就開展相關領域務實合作交換意見。

此外，中國農業發展集團下屬中漁環球海洋食品董事長鄧榮成，9日與諾魯漁業部長阿里克利克在廣州簽署合作備忘錄，雙方將攜手深化在遠洋捕撈、水產儲運與加工等領域務實合作。阿丁安出席簽約儀式。

2025年7月6日至9日，阿丁安曾前往廣東進行為期4天的參訪交流，除了常規外事活動之外，他還帶著家庭成員，包含孩子、孫輩及親戚一行人，前往廣東開平市（由江門市代管）赤坎鎮中股村尋根祭祖。阿丁安此前表示，他是在2024年3月前往北京進行國是訪問時，請求大陸國家主席習近平「幫助他在中國大陸尋根」。

諾魯總統阿丁安8日率代表團抵達廣州，正式開起在粵訪親、過年行程。（取自大陸駐諾魯大使館網站）
廣東 諾魯 廣州
