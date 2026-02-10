快訊

「中國金都」山東招遠一金礦工安意外致7死 事發企業涉瞞報

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致7人死亡，事發企業涉嫌瞞報。圖為蠶莊金礦2023年年中舉行應急演練。（圖／取自招金集團官網）
位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致7人死亡，當地應急局9日晚間通報表示，已對事故原因及企業「涉嫌瞞報」等問題同步展開調查。陸媒披露，事發礦坑去年至少2次因安全設備安裝不符標準、未落實應急預案規定的應急物資及裝備遭到開罰

新華社報導，山東招遠市應急局9日發布情況通報，2月7日8時50分許，招遠市「蠶莊金礦」上莊礦段一盲竪井發生墜罐事故，造成7人死亡。善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

盲豎井是指不與地面直接連通的豎井，主要用於礦山內部運輸。墜罐事故則是指運載人員或工程材料的罐籠在豎井中發生墜落，屬於礦山重大安全事故之一。

陸媒「極目新聞」披露，出事金礦去年最少兩次因安全、應急相關問題，遭監管部門開罰。2025年12月2日，因安全設備安裝不符合國家標準，招遠市應急管理局對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦作出罰款人民幣3萬元的行政處罰；2025年8月，招遠市應急管理局對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦開出罰單，因其未落實應急預案規定的應急物資及裝備，被處以罰款人民幣2.5萬元。

陸媒「21世紀經濟報導」指出，媒體以投資者身分致電招金礦業，接線工作人員聲稱，「事故對營收暫不會造成影響」，但對於涉事金礦是否已停業、涉嫌瞞報等關鍵問題，未給予答覆。

天眼查APP顯示，蠶莊金礦是招金礦業股份有限公司成員企業，成立於2009年，是一家以從事有色金屬礦採選業為主的企業。蠶莊礦區位於招遠城區西北20公里處，礦區建設規模每年75萬噸。

據香港信報報導，招金礦業港股10日大跌，早盤一度下挫8.7%，中午收市跌6%。

