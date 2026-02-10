快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

山東一金礦事故7死 中國：穩控春節前後安全形勢

中央社／ 台北10日電

春節前夕，中國山東省煙台招遠市一處金礦近日因墜罐事故造成7人喪生。與此同此，中國應急管理部召開會議，要求全力穩控春節前後安全形勢，加強各類事故災害風險防範。

據中國官媒新華網，招遠市應急管理局通報，招遠市蠶莊金礦7日上午8時許發生墜罐事故，造成7人死亡，善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

另據中國應急管理部官網，應急管理部9日召開會議，針對春節前後事故災害防範應對工作進行再部署再落實。

會議提到，近期重大涉險和較大事故多發，必須拿出措施，嚴密防控重點領域安全風險。深刻吸取近期事故教訓，舉一反三抓隱患排查整治，「把防的工作做足做實做到位，堅決防範遏制重特大事故」。

會議要求，推動相關部門加強道路交通、鐵路民航等交通運輸安全監管，做好熱門景區、大型活動等人員密集場所火災、踩踏風險管控，抓好煙花爆竹生產、經營、運輸、儲存、燃放等全鏈條安全管理。

會議還說，要用心用情做好冬春救助和受災群眾溫暖過冬工作，督促地方盡快將中國中央政府冬春救助資金發放到位，對受災群眾的居住、取暖等情況進行再排查，發現問題快速核實、及時解決。

風險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節採買要快！桃園魚市批發價略漲 蔬果價格相對穩定

寒假、春節防「噪音車」蠢蠢欲動 基市加強夜間及重點路段稽查

全球股市震盪加劇！春節美股不打烊 永豐金證券推完整美股2.0功能

夢見神明指點抱回500萬 嘉義彩券行提前開出春節刮刮樂大獎

相關新聞

陸文博體系沉痾未治 向西方追索文物如何能挺直腰說話

近年中國大陸不斷強調「文化自信」，也因為西方國家博物館頻頻發生竊盜或者毀損文物的事件，引起大陸社會多次有呼聲要求西方博物館歸還原產於中國的文物，其中不少被與英法聯軍火燒圓明園、還有清末民初文物盜賣掛勾，更添民族旨意色彩。 但大陸官方要如何重整文博體系的陋習與陳疾，重新拉抬社會對文博體系的公信力，並相信能夠最好保管文物的場域，是境內的這些地方而非外國，恐怕還需要很多具體措施，才能說服大眾。

年夜飯 浙江花式菜色熱賣

春節漸近，年味升騰。在浙江，許多傳統杭幫菜老字號餐飲企業以及鄉村大酒店推出各式各樣的迎新套餐、服務，為團圓「食」刻增添一...

北京產大模型 給AI萬能學習法

近日，北京智源人工智慧研究院的一項突破性研究成果在國際頂級學術期刊《自然》（Nature）上線，這是中國大陸科研機構主導...

廣西侗寨茶飄香 綠葉變金葉

二月茶芽吐翠。走進廣西柳州市三江侗族自治縣，連綿的茶山綠意盎然，霧氣縈繞的梯田茶園宛如仙境。腰挎竹簍的茶農穿梭於茶樹間，...

南京博物院盜賣藏品 江蘇通報：前院長徐湖平涉嚴重違紀違法

去年12月下旬，大陸南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被檢舉盜賣館內藏物，此事驚動大陸國家文物局、江蘇省政...

鐵腕打詐！陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中國大陸展現鐵腕打詐決心，繼日前在一周內接連將緬北兩大電詐家族明家11人、白家4人槍決後，新華社報導，近日，按照大陸公安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。