山東一金礦事故7死 中國：穩控春節前後安全形勢

春節前夕，中國山東省煙台招遠市一處金礦近日因墜罐事故造成7人喪生。與此同此，中國應急管理部召開會議，要求全力穩控春節前後安全形勢，加強各類事故災害風險防範。

據中國官媒新華網，招遠市應急管理局通報，招遠市蠶莊金礦7日上午8時許發生墜罐事故，造成7人死亡，善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

另據中國應急管理部官網，應急管理部9日召開會議，針對春節前後事故災害防範應對工作進行再部署再落實。

會議提到，近期重大涉險和較大事故多發，必須拿出措施，嚴密防控重點領域安全風險。深刻吸取近期事故教訓，舉一反三抓隱患排查整治，「把防的工作做足做實做到位，堅決防範遏制重特大事故」。

會議要求，推動相關部門加強道路交通、鐵路民航等交通運輸安全監管，做好熱門景區、大型活動等人員密集場所火災、踩踏風險管控，抓好煙花爆竹生產、經營、運輸、儲存、燃放等全鏈條安全管理。

會議還說，要用心用情做好冬春救助和受災群眾溫暖過冬工作，督促地方盡快將中國中央政府冬春救助資金發放到位，對受災群眾的居住、取暖等情況進行再排查，發現問題快速核實、及時解決。