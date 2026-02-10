廣西侗寨茶飄香 綠葉變金葉

二月茶芽吐翠。走進廣西柳州市三江侗族自治縣，連綿的茶山綠意盎然，霧氣縈繞的梯田茶園宛如仙境。腰挎竹簍的茶農穿梭於茶樹間，指尖輕巧躍動，採下今春第一朵嫩芽。

中新社報導，「這段時間茶葉長勢好、價格也好，早春茶就像金葉子，手巧的人採一天就能有數百元（人民幣，下同）收入。」三江侗族自治縣獨峒鎮八協村的九○後茶農吳海鵬受訪時說。

三江地處桂、湘、黔三省（區）交界和雲貴高原餘脈邊緣丘陵地帶，人工栽培茶樹已有二千餘年歷史，是國際公認的黃金產茶區。三江早春茶具有「早、特、鮮、香」品質，被譽為中國早春第一茶。

隨著早春茶開採，當地茶園一派忙碌景象。「我家三代人與茶為伴，茶葉種植面積有卅餘畝。我從小聽長輩講『種茶先養山』、『製茶要用心』，對茶的感情早就融在骨子裡了。」吳海鵬說。

大專畢業後，吳海鵬前往福建武夷山研習製茶的技藝，一學就是十年。二○二三年十二月，掌握了扎實技術的吳海鵬決定返鄉創業。

他引進優良茶種與標準化生產流程，以科技提升品質；同時深挖三江茶文化，將侗族茶禮、民俗融入產品，讓茶葉不只是一種飲品，更成為文化的載體。

如今，吳海鵬在三江縣城開設了一家品牌茶葉超市，並藉助短片平台推廣家鄉好茶。「未來，我會扎根這裡，通過數位化賦能和品牌化深度運營，帶領鄉親共同致富」。

茶產業的興旺，離不開一代代茶人的堅守與創新。目前，三江全縣茶園面積達廿一點五萬畝，涉茶人員約卅萬人，乾茶年產量二點一三萬噸，綜合年產值八十七億元，三江茶遠銷俄羅斯、巴西以及東協等國際市場。