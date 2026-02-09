快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

南京博物院盜賣藏品 江蘇通報：前院長徐湖平涉嚴重違紀違法

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
江蘇省委省政府調查組9日晚間通報南京博物院「江南春」圖卷等相關受贈文物管理問題調查處理情況，前院長徐湖平被查出違規調撥館藏文物並用於銷售，涉嫌嚴重職務違法，他還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。圖／取自新浪微博
去年12月下旬，大陸南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被檢舉盜賣館內藏物，此事驚動大陸國家文物局、江蘇省政府介入調查。經過約7周，江蘇省委省政府調查組9日晚間發布全文逾2千字通報指出，徐湖平被查出違規調撥館藏文物並用於銷售，涉嫌嚴重職務違法，以及涉嫌其他嚴重違紀違法問題，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。

央視新聞報導，江蘇省委省政府調查組9日晚間通報南京博物院「江南春」圖卷等相關受贈文物管理問題調查處理情況，全文近2,500字。

通報表示，調查組共赴12省市調查取證，走訪幹部職工群眾1100餘人次，查閱檔案材料6萬5000餘份，調取各類書證1500餘件，組織比對書畫文物藏品3萬255件，全面追溯南博收藏的龐增和所捐贈「江南春」圖卷等5幅畫作去向，徹查畫作調撥、流轉過程中的涉嫌失職瀆職等違紀違法問題。

通報指出，1959年，龐增和將「江南春」圖卷等137件畫作捐贈給南博收藏，其中132件捐贈畫作仍收藏在南博。而包含「江南春」在內的3幅已在2025年12月底（即官方展開調查後），存入南博書畫專庫，1幅在南博中山門庫房被找到，另還有1幅「松風蕭寺圖軸」仍在追查中，這幅畫作在1995年3月14日，經原江蘇省文物總店以人民幣1.6萬元價格售出。

對於徐湖平等人與機關的缺失，通報指出，徐湖平擔任南博原常務副院長（實際負責南博日常工作）期間，違規簽批向原江蘇省文物總店調撥「江南春」圖卷等書畫的申請，違規決定調撥書畫用於銷售。徐湖平在兼任總店法定代表人、經理期間，在國家明確禁止擅自出售和處理館藏文物後，仍同意總店出售相關文物；對總店帳物不符等內部管理混亂問題失管失察，「涉嫌嚴重職務違法」。

通報續指，此外，徐湖平在擔任南博常務副院長、院長期間，對於南博存在的文物管理尤其是受贈文物管理制度缺失、制度執行不到位等問題，「應負主要領導責任」。通報又稱，徐湖平還涉嫌「其他嚴重違紀違法問題」，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。

通報還提及，南博文創部員工張某私自買賣文物，目前正接受監察機關監察調查。另外，對省文旅廳、省文物局、南博、總店等單位和部門有關人員29人，除其中5人已去世不再處理外，對其餘24人依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪的移送司法機關，處理結果及時公布。省委省政府已責成相關行政管理部門對南博有關違反文物管理規定問題行政立案。

通報表示，此次事件「損害了國有博物館公信力，教訓極其深刻」，省委省政府責成南博改進完善文物管理制度，完善社會捐贈管理制度，成立藏品管理社會監督委員會；同時，責成省文旅廳、省文物局「舉一反三」開展全省國有博物館館藏文物安全管理專項治理，排查範圍進一步擴大到國有圖書館、美術館等單位，嚴厲打擊文物犯罪。

文物 畫作 查處
