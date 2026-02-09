快訊

為860元痛下殺手…河北13歲中學生遭同學殺害埋屍 主嫌判處無期徒刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年3月10日，河北邯鄲13歲少年王子耀，慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。（圖／取自魯網）
2024年3月10日，河北邯鄲13歲少年王子耀，慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。（圖／取自魯網）

2024年3月10日，河北邯鄲肥鄉區舊店村13歲少年王子耀慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。央視新聞報導，2月8日，「新時代推動法治進程2025年度十大案件」公布，當中就有這宗駭人命案

2024年12月30日，法院以故意殺人罪，分別判處十三周歲的被告人張某無期徒刑、李某有期徒刑12年，被告人馬某由相關部門進行專門矯治教育。

報導指出，大陸最高人民法院專職負責未成年人審判指導工作的法官，針對這案進行深度調研。案件中的三名被告人張某、李某、馬某與被害人王子耀，案發時的年齡均為13歲。

大陸最高人民法院民事審判第一庭法官趙俊甫表示，案發前幾天，張某得知受害人手機有幾百元的金錢，就向李某提議殺死受害人之後將錢平分。

案發前，張某提前去大棚挖坑，案發當天先騙受害人到大棚，繼而下手殺人。張某把受害人的手機中的人民幣191元（約合新台幣860元）轉出去，分了一半給被告人李某，讓被告人馬某砸毀受害人的手機卡。

報導稱，近年來，中國大陸一些嚴重暴力犯罪案件當事人，因未達到法定年齡而免予承擔刑事責任，引起社會廣泛關注和討論。

這宗備受關注的案件，使修訂的法律條文走向司法實踐，以一份具體的判決，回應公眾對「如何懲處重罪少年」的關注，也為同類案件的處理作出指引。

趙俊甫指出，在共同犯罪中，被告人張某是提議殺人，並且糾集他人參與，在殺人過程中為主犯，直接致被害人死亡，是罪責最重的主犯，法院以故意殺人罪判處被告人張某無期徒刑。被告人李某積極參與犯罪預謀和實施殺人，也是共同犯罪的主犯，罪責次於被告人張某，法院依法以故意殺人罪判處李某有期徒刑12年。

報導稱，年齡並非免責金牌，違法犯罪必擔責，在當前中國刑法規定「未成年人不適用死刑」的情況下，對張某頂格判處無期徒刑，彰顯對未成年人「寬容而不縱容」的司法方針。對本案另一名被告人馬某的判決，則體現「寬嚴相濟、懲教結合」的制度。

被告人馬某在共同犯罪中，沒有參與犯罪預謀，沒有實施具體的加害行為，案發後沒有分得贓款。根據馬某的犯罪情節，由相關部門進行專門矯治教育。

殺人 未成年 無期徒刑 命案 金錢
