因《沈默的榮耀》而走紅 共諜吳石故居修繕後對外開放

隨著中國大陸的潛伏台灣諜戰劇《沈默的榮耀》播出而走紅的吳石故居，在經過兩個多月的系統性修繕後，上周六（7日）起對外試運行。

綜合《福建日報》和福州新聞網，位於福州市倉山區螺洲鎮的吳石故居始建於清末，歷經百年風雨，雖建築風貌保存尚好，卻面臨著木構老化、展陳設施滯後等問題。福州市相關部門於2025年11月17日起對吳石故居開展系統性修繕。

福州市文物保護工程專家庫專家邱守廉說：「次修繕最大的挑戰是地面調平與樑架打牮撥正，要儘量少地干預木構架，避免樑、柱、枋等木構件受到損傷。為確保建築的結構安全，在補配大木構件方面，施工方運用老工藝、老做法，讓木樑與柱子卯口緊密貼合，充分展示了閩東地區穿鬥式木構架的魅力，外觀上以刀斧痕跡展現純手工製作。」

吳石故居是福州典型的傳統合院式民居，為吳石出生和成長的地方。吳石是中國大陸曾安插在台灣政府內的最高階間諜。曾任中華民國國防部參謀次長。

具有中共官方色彩的中國大陸首部潛伏台灣諜戰劇《沈默的榮耀》，在中國大陸十一前夕、烈士紀念日9月30日開播，講述當年中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石案。