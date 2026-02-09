快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

因《沈默的榮耀》而走紅 共諜吳石故居修繕後對外開放

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
位於福州市倉山區螺洲鎮的吳石故居，在經過兩個多月的系統性修繕後，7日起對外試運行。 （中新社）
位於福州市倉山區螺洲鎮的吳石故居，在經過兩個多月的系統性修繕後，7日起對外試運行。 （中新社）

隨著中國大陸的潛伏台灣諜戰劇《沈默的榮耀》播出而走紅的吳石故居，在經過兩個多月的系統性修繕後，上周六（7日）起對外試運行。

綜合《福建日報》和福州新聞網，位於福州市倉山區螺洲鎮的吳石故居始建於清末，歷經百年風雨，雖建築風貌保存尚好，卻面臨著木構老化、展陳設施滯後等問題。福州市相關部門於2025年11月17日起對吳石故居開展系統性修繕。

福州市文物保護工程專家庫專家邱守廉說：「次修繕最大的挑戰是地面調平與樑架打牮撥正，要儘量少地干預木構架，避免樑、柱、枋等木構件受到損傷。為確保建築的結構安全，在補配大木構件方面，施工方運用老工藝、老做法，讓木樑與柱子卯口緊密貼合，充分展示了閩東地區穿鬥式木構架的魅力，外觀上以刀斧痕跡展現純手工製作。」

吳石故居是福州典型的傳統合院式民居，為吳石出生和成長的地方。吳石是中國大陸曾安插在台灣政府內的最高階間諜。曾任中華民國國防部參謀次長。

具有中共官方色彩的中國大陸首部潛伏台灣諜戰劇《沈默的榮耀》，在中國大陸十一前夕、烈士紀念日9月30日開播，講述當年中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石案。

吳石
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

軍官淪共諜判11年最高院定讞 刺探機密部分發回更審

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

廣州政協吸收行政院科長當共諜！高院今開移審庭 兩人真面目曝光

相關新聞

因《沈默的榮耀》而走紅 共諜吳石故居修繕後對外開放

隨著中國大陸的潛伏台灣諜戰劇《沈默的榮耀》播出而走紅的吳石故居，在經過兩個多月的系統性修繕後，上周六（7日）起對外試運行...

吳克群貴州助農民、凌晨5時30分搭公車進城搬貨 一小時賣光3萬斤滯銷菜

歌手吳克群近年頻繁穿梭於中國各地，從貴州菜田到山東醫院，從廣西蔗園到老兵家中，投身幫助中國底層的公益活動中…

陸瘋養虎頭蜂利潤翻10倍 「白色軟黃金」藏血色代價

虎頭蜂（陸稱胡蜂）在大陸成為了新型致富工具？由於被宣傳有暴利可圖，大陸影音平台出現大量教民眾養殖虎頭蜂的影片，卻有破壞生態，甚至致死風險，各種浸泡虎頭蜂的藥酒還可能危害民眾健康，在合規與法律邊界徘徊，這場「白色軟黃金」的逐利狂潮背後，潛藏血色代價。

北京馬年文創 席捲各大博物館

馬年春節臨近，京城博物館已備起「年貨」，琳瑯滿目的生肖馬文創產品陸續上新，營造濃濃節日氛圍。

向台招手…閩台聯手 打造「城建城創」品牌

福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」（下稱實施意見），提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城...

超越上海 重慶躍居大陸「消費第一城」

為刺激消費，上海市商務委主任申衛華七日表示，二○二六年繼續堅持擴大內需戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。