吳克群貴州助農民、凌晨5時30分搭公車進城搬貨 一小時賣光3萬斤滯銷菜

台灣歌手吳克群近年頻繁穿梭於中國各地，從貴州菜田到山東醫院，從廣西蔗園到老兵家中，投身幫助中國底層的公益活動中。近日，他現身貴州貴陽烏當區的村莊，臨時擔任「田間拍賣會」主持人，一小時內助農售出3萬斤滯銷蔬菜，更引發外界對當地惠農公交政策的關注。吳克群在接受《央視新聞》訪問時表示，自己兩年走過大陸百餘城市，最盼兩岸人民看見真實彼此，「這是最應該團結的一家人」。

據《央視新聞》報導，吳克群日前前往貴州貴陽市烏當區下壩鎮谷定村，臨時客串「田間拍賣會」主持人，協助當地菜農處理滯銷蔬菜。他以每200斤為競標單位，現場邀集40多家超市與餐飲業者參與，短短一小時內，成功售出白菜、蘿蔔等約3萬斤，一次清空菜農庫存。拍賣過程中，一家連鎖超市更承諾建立長期供銷管道，提出每日到村收購、原價販售的合作模式，減輕菜農清晨趕集負擔。

拍賣會前，吳克群於2月2日清晨5時30分親身體驗菜農日常。他跟著菜農搭乘貴陽252路「惠農公車」進城賣菜，車廂堆滿蔬菜、幾乎無立足之地，並主動挪出空間安置菜筐並協助搬運。吳克群自己親身感受菜農凌晨三四點起床、花40多分鐘進城的辛勞，因而決定推動長效解決方法，他說：「看到農民臉上的笑容，獲得一種奇妙的幸福。」

報道中，吳克群形容自己如同「燈光師」，「只是幫他們把光打好，你一看到他很努力生活的樣子，就會發光。」

除了在貴州助農外，吳克群近年行動包括在山東濟南與腫瘤患者家屬共舞籌款、在廣西百色跟村民砍竹蔗賣竹蔗、為97歲老兵修復老照片拍攝全家福等。他透露，起初做自媒體時總覺得吃喝內容無聊，後來決定做自己愛的事，「用力活著的那份純粹，才是原本最重要的美。」

在吳克群的鏡頭下，貴陽252路惠農公車也引發公眾討論。該路線最初是司機心疼菜農自發「順路載菜」，後發展為政府支持的惠農專線，現已擴增至38條，車上設有「背簍專區」方便運送農產品。

吳克群兩年來走過大陸100多座城市，並將見聞分享至社交媒體及台灣親友。他強調：「我能夠看見我們彼此最美的那一面，所以這是最應該要團結在一起的一家人。」自2004年起，他頻繁往返兩岸，最希望兩岸人民能看見真實的彼此。

央視主播白岩松亦發表評論稱，吳克群的「接地氣」和投身公益的行動，早已「超越明星字眼，成為更大寫的人」。

