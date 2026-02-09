北京馬年文創 席捲各大博物館

馬年春節臨近，京城博物館已備起「年貨」，琳瑯滿目的生肖馬文創產品陸續上新，營造濃濃節日氛圍。

北京大運河博物館以館藏文物為設計靈感，推出近一百款馬年主題文創產品，涵蓋冰箱貼、毛絨玩具、首飾、家居用品等品類，讓歷史變得可觸摸、可穿戴、可收藏。唐代三彩陶馬有了萌系造型，一款「三彩陶馬」萌態化首飾套裝，將健碩的陶馬轉化為憨態可掬的小馬掛墜。小馬全身保留交融的三彩釉色，背部雕刻祥雲、元寶、葫蘆等立體紋樣，寓意吉祥。除了飾品，該館還推出了「馬上有錢花」立體插花冰箱貼，三彩陶馬披上萌趣新妝、馱起一束春花，承載美好祝福與運河記憶。

多家博物館裡，一個個駿馬形象「躍」出展櫃。徐悲鴻紀念館推出「奔馬」系列文創產品，將徐悲鴻代表作融入冰箱貼、筆記本、貼紙等，傳遞勇往直前、奮發向上的美好寓意。白塔寺管理處上新了一款「妙應風馬」擺件冰箱貼，將馬形象與白塔元素巧妙相融：白馬凌雲飛馳，焰光流轉，紋飾間融入白塔印記，為生活增添文化雅趣。

各館還掀起一股「毛絨絨風」。白塔寺管理處推出「馬上有錢·吉祥白塔」毛絨掛飾，可愛的小馬形象取自一幅館藏唐卡，搭配卡通化的白塔圖形，為佳節喜日添趣意。老舍紀念館上新了一款「馬上有喜柿」香囊，「丹柿小院」的柿子被設計成圓滾滾的毛絨馬。大陸國家自然博物館則推出了「地鐵小馬」毛絨掛件，將館藏展品普氏野馬和日蘭德馬擬人化，設計出有趣的小馬形象。