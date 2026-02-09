向台招手…閩台聯手 打造「城建城創」品牌

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」，提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展。圖為福州三坊七巷歷史文化街區，也有台灣團隊的協力。（中新社）
福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」，提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展。圖為福州三坊七巷歷史文化街區，也有台灣團隊的協力。（中新社）

福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」（下稱實施意見），提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才赴閩發展。也讓原本聚焦鄉村社區營造的人才吸引政策，改往城市建設發展。

該實施意見共有八章、涵蓋二十五節，從產業創新引領、打造高品質生活空間、城市綠色低碳轉型、城市安全、城市文化、城市現代化治理等方面鋪陳。

福建自二○一四年起在大陸全國引入台灣的社區營造、鄉村規畫設計團隊，開展「陪護式」駐村服務，累計引進逾百支台灣團隊，覆蓋全省百分之九十以上縣市。而這次福建閩台「城建城創」核心，在於將原本聚焦鄉村的「閩台鄉建鄉創」合作經驗，這次延伸拓展至城市更新與城市建設領域。換言之，由台灣團隊參與福建城市空間的規畫、設計、運營與文化活化全過程。

值得注意的是，意見中提到要推動大中小城市協同發展，並給每個城市不同定位，比如：支持福州加快建設現代化國際城市；廈門建設高質量發展引領示範區；漳州建設東南沿海綠色智造基地，現代化濱海宜居生態田園都市；泉州創新發展「晉江經驗」，建設二十一世紀「海絲名城」、智造強市；三明、龍岩建設閩西革命老區高質量發展示範區；莆田踐行木蘭溪治理理念，建設綠色高質量發展先行市；南平建設大武夷文化旅遊圈核心區。

生產出電池龍頭寧德時代的寧德，則被賦予建設新能源新材料產業核心區；以及平潭綜合實驗區新一輪開放發展。

意見提及，加快推動中心城市功能延伸，通過產業轉移和「飛地經濟」帶動中小城市發展；加快福州、廈門地鐵項目建設、加強停車和充電設施建設、強化５Ｇ、５Ｇ—Ａ、千兆光網的深度覆蓋，與加快建設現代化水網等現代城市基礎建設。

福建 綠色 團隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

勾勒藍圖 福建拚未來5年 GDP年增5%

棒球／遭諷「去中國旅遊的」！曹錦輝遲遲不出賽原因竟是...

福建艦入列後新任務？ 被預言今年將「首秀」太平洋

相關新聞

超越上海 重慶躍居大陸「消費第一城」

為刺激消費，上海市商務委主任申衛華七日表示，二○二六年繼續堅持擴大內需戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊...

向台招手…閩台聯手 打造「城建城創」品牌

福建省人民政府日前印發「關於推動城市高質量發展的實施意見」（下稱實施意見），提到要提升城市空間品質，其中表示打造閩台「城...

北京馬年文創 席捲各大博物館

馬年春節臨近，京城博物館已備起「年貨」，琳瑯滿目的生肖馬文創產品陸續上新，營造濃濃節日氛圍。

港鐵男女激吻影片瘋傳！忘我動作震撼全場 女方突問1句尷尬了

男女親熱也要注意場合。網路社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵機場快線車廂座位上，有1對男女共佔1位「忘我激吻」，然而女方突然爆出1句...

北海道旅遊全家雪鞋丟棄酒店房 網友怒批失禮：造成酒店房務困擾

出外旅遊行為也要顧己及人。有男網友在網上發現有旅客，在北海道旅遊時，將一家人穿過的舊雪鞋丟棄在酒店房內，還在牆上貼紙條要求酒店人員...

陸第2艘國產大郵輪「愛達 · 花城號」 預計年底交付

陸國產第2艘大型郵輪「愛達 · 花城號」現已實現全船貫通，建造工程總進度超91%，計劃今年年底完成交付。據悉，愛達郵輪2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。