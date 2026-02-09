超越上海 重慶躍居大陸「消費第一城」

為刺激消費，上海市商務委主任申衛華七日表示，二○二六年繼續堅持擴大內需戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，持續放「上海消費」品牌效應，春節期間，上海各區也將發放總額約人民幣一點五億元（約台幣六點八億元）的消費券。

重慶統計局一月二十六日發布數據，二○二五年全市社會消費品零售總額人民幣一兆六千六百八十八億元。而常年位居第一的上海，去年社會消費品零售總額為人民幣一兆六千六百億元。代表過去一年你追我趕後，重慶以人民幣八十八億元的優勢，最終坐上了消費第一城的寶座。

新民晚報報導，申衛華指出，二○二六年上海將重點持續擴大優質消費供給、持續豐富消費新場景、持續釋放政策紅利、持續優化消費環境。

中新社報導，重慶能奪得消費第一城，首先擁有三千多萬常住人口，構成了消費市場的堅實基礎。更關鍵的是，重慶還是頂流網紅城市，常年吸引著天南地北的遊客，二○二五年接待境內遊客突破五億人次，人氣與消費力同頻共振，帶動「吃住遊購娛」全鏈條消費融合升溫。

交通數據直接印證這份熱度。二○二五年，重慶城市軌道交通客運量十四點九九億人次，年增百分之十一點七；航空客運量四六三一點一五萬人次，年增百分之六點九。人流的湧動，直接推動餐飲市場的火爆。二○二五年全市實現餐飲收入人民幣二四七○點三四億元，增長百分之四點六，高於商品零售額增速一點八個百分點。

此外作為中西部首個經濟總量超過人民幣三兆元的城市，重慶二○二五年全體居民人均可支配收入達到人民幣四一五八○元。

重慶不僅拿下「消費第一城」，還時隔九年重返「大陸汽車第一城」寶座。二○二五年重慶全年汽車產量達到二七八點八萬輛，尤其是智慧網聯新能源汽車，其增加值比上年增長百分之十三點四，對全市規上工業的貢獻率達到百分之六十點九。