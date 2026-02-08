港鐵男女激吻影片瘋傳！忘我動作震撼全場 女方突問1句尷尬了

男女親熱也要注意場合。網路社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵機場快線車廂座位上，有1對男女共佔1位「忘我激吻」，然而女方突然爆出1句，令場面相當尷尬，而目擊者形容，「我還以為是電影裡才會看到的劇情」。

影片引來網友熱議，笑言，「好尷尬」、「驚不驚喜，意不意外」、「很生氣」、「公眾地方不可色色」。

這劇情也太奇葩了吧！有港男早前於社交平台Threads發布影片，指晚上在機場送機後，剛好趕上港鐵機場快線尾班車，沒想到會目擊驚人一幕，「送完機剛好趕上尾班車，之後全程就看到那個女孩騎上去和他打茄輪」。

港鐵男女忘我激吻

影片長6秒，看到港鐵機場快線列車座位上，有1名長髮、穿透視露膊裝女子，騎在1名戴眼鏡男子上面激烈擁吻，直至影片結束仍未停下。

女方突問男方1句極尷尬 目擊者：以為電影才看到的劇情

原PO表示，原本羨慕這對男女感情甜蜜，直到女方突然爆出1句驚人說話 ──「你沒有女朋友吧？」，令他大感愕然，「有一種很甜的單身狗羨慕的感覺，直到女生說了一句，我還以為是電影裡才會看到的劇情，只能說一句，師兄你真幸福啦」。

網友爆笑：難道會說有女朋友嗎？

網友看過影片議論紛紛，笑言「問你做什麼，難道會回答有（女朋友）嗎？」、「男：今日沒有」、「驚不驚喜，意不意外」、「尷尬大了」、「很生氣」、「公眾地方不可色色」、「笑死，為什麼你總是遇到這種事」。

