快訊

北投湯屋情侶雙雙身亡…46歲男是員工 查看泡湯中女友竟「一去不返」

日本眾院選舉自民黨大勝 高市早苗「對內閣閣員有信心」：人事不會大幅變動

Junior演出「世紀血案」裝沒事被炎上！發聲道歉：拒看自己作品

港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工

中央社／ 台北8日電

港媒報導，農曆春節將近，不少中國民眾違法前往香港「打黑工」，從事包括「上門大掃除」等清潔工作，以及在中國一度盛行的「私廚上門做菜」等烹調工作，讓不少港人頗感興趣。但有香港立法會議員表示，除了「打黑工」屬違法外，從中國攜帶食材到香港烹調，更有食安風險。

綜合港媒先前報導，中國小紅書、微信等平台1月間即傳出，有中國婦女持港澳通行證及旅遊簽證前往香港，從事春節前清潔工作，每小時收費港幣130至150元（約新台幣526元至606元）；也有中國婦女以相同手法前往香港長期停留，從事保母工作，吸引不少中國民眾的興趣乃至徵詢。

星島日報今天報導，小紅書上近日則出現不少以「香港上門做菜」為標題的私廚服務，且屬中國、香港跨境作業的模式。其中，1個帳號名為「深圳上門私廚X師傅」的中國年輕廚師，不但明白表示「有沒有香港那邊的客戶需要上門私廚的」，還在短片示範如何烹調鮮魚、海蝦等海產。

另一個帳號名為「深圳廚師香港上門做菜」的私廚，則標榜服務內容包括「上門做飯，承接家宴，生日宴，喬遷宴」等，還提到「自備食材，廚師買菜上門，廚師自帶餐具擺盤、『帶顏值』服務員等各種用餐需求」。

另一個IP位置在廣東、名為「私廚上門（深圳、香港）」的帳號，也表示其服務內容「包工包料」，且有粵菜、海鮮、川菜、湘菜等多種菜色。

報導提到，針對上述招徠「到府做菜」的帳號，不少IP位置在香港的網友紛紛留言「有興趣」，查詢「怎預約」、「請問收費」等。

香港餐飲業人士表示，上述提供上門私廚服務的人員，是否持有香港工作簽證十分可疑，香港民眾一旦不察，恐有誤觸法網的危險。

香港立法會議員楊永杰表示，上述情況涉及「打黑工」，任何人若未持有效工作簽證在香港從事收費工作，即屬違法，即使是旅遊簽證也不可在港工作，否則便屬於「黑工」。

楊永杰直言，如果食材從深圳帶往香港烹調，期間經過長途跋涉，有可能導致部分食物變質、變味，進而產生食安風險。港府應加強相關法令的宣傳教育，讓更多中國民眾了解香港法律規定。而香港警方也應加強執法力度，打擊非法「黑工」。

香港 深圳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

香港春節酒店訂房率9成 賞煙花靚房搶手 大型活動加碼迎客

香港14個年宵市場11日開鑼 檔主推特色產品招財

華山老車經費無著落冒險載年菜 網紅柯莉絲汀籲守護第一線志工安全

相關新聞

港鐵男女激吻影片瘋傳！忘我動作震撼全場 女方突問1句尷尬了

男女親熱也要注意場合。網路社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵機場快線車廂座位上，有1對男女共佔1位「忘我激吻」，然而女方突然爆出1句...

北海道旅遊全家雪鞋丟棄酒店房 網友怒批失禮：造成酒店房務困擾

出外旅遊行為也要顧己及人。有男網友在網上發現有旅客，在北海道旅遊時，將一家人穿過的舊雪鞋丟棄在酒店房內，還在牆上貼紙條要求酒店人員...

陸第2艘國產大郵輪「愛達 · 花城號」 預計年底交付

陸國產第2艘大型郵輪「愛達 · 花城號」現已實現全船貫通，建造工程總進度超91%，計劃今年年底完成交付。據悉，愛達郵輪2...

串謀勾結外國勢力罪成立...黎智英案若罪行重大可判10年至終身監禁

壹傳媒創辦人黎智英等9人被判違反國安法中「串謀勾結外國勢力罪」成立，將於9日判刑。勾結罪刑期分兩級，「罪行重大」的會被判...

中加外交也解凍 中國最高法院撤銷涉毒加男死刑判決

加拿大官員表示，中國最高人民法院推翻了加拿大涉毒男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑...

金晨肇逃「不構成犯罪」 警方通報罰1500元 全網炸鍋

中國女星金晨日前被爆去年涉肇事逃逸並要求助理頂罪事件，引來輿論撻伐。官方7日對此事件發布處理通報，指金晨在事故中「尚不構...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。