陸第2艘國產大郵輪「愛達 · 花城號」 預計年底交付
陸國產第2艘大型郵輪「愛達 · 花城號」現已實現全船貫通，建造工程總進度超91%，計劃今年年底完成交付。據悉，愛達郵輪2025年全年運營172個航次，在中國大陸市占約40%。花城號投入運營後，將形成雙船協同，南北呼應格局。
綜合財聯社、IT之家報導，相較於大陸首艘國產大型郵輪「愛達‧魔都」號，「愛達‧花城」號總噸位更大、長度更長，艙房數增至2,130間，並新增多種套房房型，滿載遊客量可達5,232人。
從具體硬體設備來看，「愛達‧花城號」共配備了5台大功率發電機，單個發電機輸出功率可達16.8兆瓦的主機，相當於1艘10萬噸級左右貨船的主機功率；同時基於「安全返港」的設計，2個機艙分別獨立布置於艏艉。
花城號這艘郵輪始建於2022年8月8日，於2024年2月26日啟動舾裝工程，後續被正式命名為「愛達‧花城號」，名字靈感源於「花城」廣州，總噸位約14.2 萬噸，總長341公尺，型寬37.2公尺，將部署於廣州母港。
而首艘大陸郵輪魔都號截至2026年初，累計載客量超63萬人次，母港布局有上海、青島與深圳。平均載客率達95%以上。主要目的地聚焦南韓與東南亞，比如上海港目的地多往濟州、釜山與仁川；深圳目的地預計往香港、越南。
