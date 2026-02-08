快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

聽新聞
0:00 / 0:00

隱喻兩岸？央視新劇「太平年」描述五代十國在陸掀熱議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
央視在2026年開年推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材劇集「太平年」。（圖／取自太平年劇照）
央視在2026年開年推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材劇集「太平年」。（圖／取自太平年劇照）

央視在2026年開年，推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材巨作「太平年」，而五代十國作為亂世，歷史情節旁根錯節，外界常認為其冷門。不過「太平年」掀起熱議，引起大陸對五代十國歷史的學習熱。劇集以「止戈為太平」為主題，傳遞反戰思想，被指具有強烈的現實意義，從歷史隱喻兩岸關係，有召喚和平統一的目的。

「太平年」選取背景是中國歷史上最難影視化的五代十國，從前期籌劃到開機拍攝，歷經近10年打磨，耗資人民幣3.5億元製作的50集大劇，講述吳越國君主錢弘俶棄王權保民生，主動「納土歸宋」，助力天下統一的故事。目前大陸全網相關話題瀏覽量已超過18億次。

陸媒「南風窗」評論，在當下國際地緣政治背景下，這種「不戰而屈人之兵」的和平，具有強烈的現實觀照意義。中國歷史研究院副院長李國強更指，劇中「納土歸宋」的主線，承載的不是簡單的版圖聚合、疆域合成，而是中華民族對「統一」這一歷史大勢的高度認同。

在大陸有觀點認為，該劇並非預言，而是一種召喚；聲稱「太平年」並非簡單鼓吹「武統」或「和統」，而是通過千年歷史回響，提出一個根本性命題：「在民族復興的大勢面前，地方割據是否還有存在的正當性？個體或集團利益，能否凌駕於全體同胞福祉之上？」；也有輿論認為，其向台灣社會傳遞的訊息清晰而溫和，「納土歸一」不是屈服，而是智慧；不是失去，而是回歸；不是終點，而是新太平的起點。

近年來大陸影劇界推出多部具有強烈國家統一隱喻的作品，比如2025年推出紀念台灣光復80周年的「澎湖海戰」、2025年播出聚焦1949年潛伏台灣的地下黨員吳石故事的「沉默的榮耀」等。

央視 吳石 中華民族 影視
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

金融資產價格上漲、美元指數下跌效應 大陸元月外匯存底連六月攀升

大陸中古車銷售量猛踩油門 全年衝上2,011萬輛新高

大陸CPI增速估趨緩

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

相關新聞

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至8人死亡

農曆春節前，大陸工廠傳出爆炸事故。山西省山陰縣佳鵬生物科技1處生產車間，7日凌晨發生爆炸，據新華社8日報導，截至8日上午...

隱喻兩岸？央視新劇「太平年」描述五代十國在陸掀熱議

央視在2026年開年，推出聚焦五代十國時期的央視歷史題材巨作「太平年」，而五代十國作為亂世，歷史情節旁根錯節，外界常認為...

新一輪雨雪天氣來襲！陸氣象局：未來3天南方持續陰雨溼冷

據大陸氣象局，未來三天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨，南方大部...

「立場親日、學術不端」 四川大學日本海歸教授被學生舉報 校方將調查

四川大學多名在讀的碩博研究生，日前聯合舉報該校教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等，並提交83...

陸文物監守自盜案層出不窮 南博非首例衝擊文博公信力

大陸去年底爆發震驚社會的博物館藏品疑遭盜賣案，在中國藏品數一數二的南京博物院，原先館藏的民國時期大藏家龐萊臣後人所捐贈的部分書畫作品，疑似不翼而飛，甚至出現在拍賣市場，引起對大陸整個文博體系重大衝擊。

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

1928年出生於福州的林祥熹，1950年受福建省台灣工委會指派，秘密潛赴台灣負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。