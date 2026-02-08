快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
山西省山陰縣佳鵬生物科技1處生產車間7日凌晨發生爆炸，目前已知造成7人遇難。（圖／取自央視新聞）
農曆春節前，大陸工廠傳出爆炸事故。山西省山陰縣佳鵬生物科技1處生產車間，7日凌晨發生爆炸，目前事故已造成7人遇難、1人失聯，現場搜救工作仍在進行。也讓大陸社會關注到新設企業的工安環境是否合規。

央視新聞8日報導，截至7日10時，首批搜救找到5名被困人員，經檢查均無生命體徵。為確保無人員遺漏，救援人員擴大搜救範圍，對現場及周邊開展地毯式清理，同時核查企業實際控制人、確認現場作業相關資訊，經持續作業，又在車間廢墟深處，及周邊區域新增發現2名遇難者遺體，目前仍有1名失聯人員，救援工作仍在進行中。

據悉，山西省山陰縣佳鵬生物科技成立於2025年6月，註冊資本人民幣500萬元，主要生產飼料添加劑，公司成立時間短、註冊資訊簡單，引發公眾對其安全資質與監管合規性的質疑。

據採招網資訊，該公司曾在今年1月22日就生物飼料生產提交環評，且還未有通過訊息，可能涉嫌「未批先建」、「邊建邊產」的疑慮。

爆炸 工安 央視
