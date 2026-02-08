陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

大陸去年底爆發震驚社會的博物館藏品疑遭盜賣案，在中國藏品數一數二的南京博物院，原先館藏的民國時期大藏家龐萊臣後人所捐贈的部分書畫作品，疑似不翼而飛，甚至出現在拍賣市場，引起對大陸整個文博體系重大衝擊。

