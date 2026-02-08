快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

新一輪雨雪天氣來襲！陸氣象局：未來3天南方持續陰雨溼冷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據大陸氣象局，未來3天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨；南方大部升溫緩慢，西南等地溼冷感明顯，與此同時，北方大部將率先回暖。（圖／取自大陸氣象局）
據大陸氣象局，未來3天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨；南方大部升溫緩慢，西南等地溼冷感明顯，與此同時，北方大部將率先回暖。（圖／取自大陸氣象局）

據大陸氣象局，未來三天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨，南方大部升溫緩慢，西南等地溼冷感明顯，與此同時，北方大部將率先回暖。進入中旬，南方升溫加速，中東部大部將明顯偏暖。

中國氣象網訊息指出，7日較強冷空氣繼續影響南方，福建、江西、廣東、廣西、貴州等地出現明顯降溫，部分地區降溫幅度達8°C以上。例如南寧，前天14時氣溫25.8℃，昨天降至17.1℃，冷暖轉換明顯。同時，華北、黃淮、東北等地氣溫開始止跌回升。

未來3天，大陸自西向東又將迎來一次大範圍雨雪天氣過程。8日西藏和川西高原部分地區將現明顯降雪，之後隨著降水向東發展，中東部多地將現小雨，部分地區可能有雨雪轉換的情況。

預計8日新疆北部、西藏東部、青海南部、甘肅南部、陝西中南部、川西高原北部等地部分地區有小雪或雨夾雪；西藏東南部、四川中東部、雲南東部、重慶、貴州、湖南、廣西西部、海南島、台灣東部等地部分地區有小到中雨。

9日西藏南部和西部、甘肅河西、山西南部、河北南部、河南北部、山東、江蘇北部、湖北西部、湖南北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪；西南地區東部、江漢大部、江南大部、江淮、華南北部等地部分地區有小到中雨；10日新疆北疆北部和南疆西部山區、西藏南部和東北部、青海南部、川西高原中部、黑龍江東北部、吉林東部、遼寧東部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪；西南地區東南部、江南北部和西部、華南中西部等地部分地區有小到中雨。

未來3天南方多地受陰雨影響，氣溫回升緩慢，大部地區氣溫將持續偏低，尤其是西南地區伴隨陰雨溼冷感較強，需繼續注意保暖防寒，謹防感冒等呼吸系統疾病。

氣溫 廣東 氣象局 降雪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

還有冷空氣 粉專：周三南下

與美磋商格陵蘭問題 丹麥外長：處境改善但危機未解

泡泡瑪特全球門市逾700家 Labubu玩偶去年狂賣1億隻

相關新聞

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

農曆春節前，大陸工廠傳出爆炸事故。山西省山陰縣佳鵬生物科技1處生產車間，7日凌晨發生爆炸，目前事故已造成7人遇難、1人失...

新一輪雨雪天氣來襲！陸氣象局：未來3天南方持續陰雨溼冷

據大陸氣象局，未來三天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨，南方大部...

「立場親日、學術不端」 四川大學日本海歸教授被學生舉報 校方將調查

四川大學多名在讀的碩博研究生，日前聯合舉報該校教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等，並提交83...

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

1928年出生於福州的林祥熹，1950年受福建省台灣工委會指派，秘密潛赴台灣負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務，隨...

陸文物監守自盜案層出不窮 南博非首例衝擊文博公信力

大陸去年底爆發震驚社會的博物館藏品疑遭盜賣案，在中國藏品數一數二的南京博物院，原先館藏的民國時期大藏家龐萊臣後人所捐贈的部分書畫作品，疑似不翼而飛，甚至出現在拍賣市場，引起對大陸整個文博體系重大衝擊。

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

新冠疫情「吹哨者」湖北省武漢市中心醫院眼科醫生李文亮離世已六年，不少大陸民眾依舊沒忘記他。7日，李文亮微博最後一則貼文再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。