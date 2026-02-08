新一輪雨雪天氣來襲！陸氣象局：未來3天南方持續陰雨溼冷

據大陸氣象局，未來三天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨，南方大部升溫緩慢，西南等地溼冷感明顯，與此同時，北方大部將率先回暖。進入中旬，南方升溫加速，中東部大部將明顯偏暖。

中國氣象網訊息指出，7日較強冷空氣繼續影響南方，福建、江西、廣東、廣西、貴州等地出現明顯降溫，部分地區降溫幅度達8°C以上。例如南寧，前天14時氣溫25.8℃，昨天降至17.1℃，冷暖轉換明顯。同時，華北、黃淮、東北等地氣溫開始止跌回升。

未來3天，大陸自西向東又將迎來一次大範圍雨雪天氣過程。8日西藏和川西高原部分地區將現明顯降雪，之後隨著降水向東發展，中東部多地將現小雨，部分地區可能有雨雪轉換的情況。

預計8日新疆北部、西藏東部、青海南部、甘肅南部、陝西中南部、川西高原北部等地部分地區有小雪或雨夾雪；西藏東南部、四川中東部、雲南東部、重慶、貴州、湖南、廣西西部、海南島、台灣東部等地部分地區有小到中雨。

9日西藏南部和西部、甘肅河西、山西南部、河北南部、河南北部、山東、江蘇北部、湖北西部、湖南北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪；西南地區東部、江漢大部、江南大部、江淮、華南北部等地部分地區有小到中雨；10日新疆北疆北部和南疆西部山區、西藏南部和東北部、青海南部、川西高原中部、黑龍江東北部、吉林東部、遼寧東部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪；西南地區東南部、江南北部和西部、華南中西部等地部分地區有小到中雨。

未來3天南方多地受陰雨影響，氣溫回升緩慢，大部地區氣溫將持續偏低，尤其是西南地區伴隨陰雨溼冷感較強，需繼續注意保暖防寒，謹防感冒等呼吸系統疾病。