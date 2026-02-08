快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
四川大學多名在讀的碩博研究生日前聯合舉報該校的教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等。（圖／取自看看新聞）
四川大學多名在讀的碩博研究生，日前聯合舉報該校教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等，並提交83頁的舉報內容。四川大學6日表示，已成立工作專班啟動調查。不過，目前指控內容並未獲證實，王竹卿也未有回應。

公開資訊顯示，王竹卿為四川大學機械工程學院特聘研究員、博士生導師，「醫學+製造」平台獨立PI教授，微機電系統（MEMS）領域專家。值得注意的是，他曾在日本取得博士學位，畢業多年在日本工作，為海歸學者。

綜合極目新聞、明報、光明網等報導，王竹卿被舉報的事由，包括遭指控論文造假、侵占科研經費、長期壓榨學生，其中一條「政治立場親日」，引起網友一面倒熱議。

舉報文件聲稱，王竹卿擁有日本永久居留權，在日常交流中多次發表親日言論，更曾將1場中日韓國際會議的開幕式定於9月18日這一特殊日期，被指「漠視民族歷史傷痛」。

舉報內容指，「台灣舉辦的MEMS國際會議有明顯的政治傾向問題，王竹卿仍宣揚大肆投稿，對於堅定政治立場不投稿的老師和同學予以詆毀；長期在工作群轉發宣傳日本精神和文化氛圍，讓學生加以學習。」

四川大學人事處官網發布公告稱，「學校高度重視，已成立工作專班，並按規定啟動調查程序。如反映問題屬實，學校將嚴肅處理，絕不姑息，堅決維護風清氣正的育人環境。」

日本 論文造假
相關新聞

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

農曆春節前，大陸工廠傳出爆炸事故。山西省山陰縣佳鵬生物科技1處生產車間，7日凌晨發生爆炸，目前事故已造成7人遇難、1人失...

新一輪雨雪天氣來襲！陸氣象局：未來3天南方持續陰雨溼冷

據大陸氣象局，未來三天（2月8日至10日），大陸將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程，其中西南地區降水頻繁。伴隨陰雨，南方大部...

「立場親日、學術不端」 四川大學日本海歸教授被學生舉報 校方將調查

四川大學多名在讀的碩博研究生，日前聯合舉報該校教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等，並提交83...

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

1928年出生於福州的林祥熹，1950年受福建省台灣工委會指派，秘密潛赴台灣負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務，隨...

陸文物監守自盜案層出不窮 南博非首例衝擊文博公信力

大陸去年底爆發震驚社會的博物館藏品疑遭盜賣案，在中國藏品數一數二的南京博物院，原先館藏的民國時期大藏家龐萊臣後人所捐贈的部分書畫作品，疑似不翼而飛，甚至出現在拍賣市場，引起對大陸整個文博體系重大衝擊。

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

新冠疫情「吹哨者」湖北省武漢市中心醫院眼科醫生李文亮離世已六年，不少大陸民眾依舊沒忘記他。7日，李文亮微博最後一則貼文再...

