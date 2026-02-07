新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
今天是新冠疫情「吹哨者」、武漢市中心醫院眼科醫生李文亮醫生逝世六周年紀念日。（圖／取自微博）
新冠疫情「吹哨者」湖北省武漢市中心醫院眼科醫生李文亮離世已六年，不少大陸民眾依舊沒忘記他。7日，李文亮微博最後一則貼文再度湧入大批網友留言，有前來哀悼的，有前來致意的，還有不少網友在李文亮微博訴說著自己的心事。六年過去，李文亮的微博依舊是許多中國人的一面「哭牆」。

李文亮2019年12月30日就在個人微信群組提醒同學，武漢已經出現SARS冠狀病毒。因其同學也都是臨床醫生，因此李文亮在微信群裡發出「確診了7例SARS」，提醒同為醫生的同學們務必留意防護，成為率先對外披露新冠疫情的醫療人員之一。

不料，2020年1月3日，當地公安局卻以李文亮在微信群發表「不屬實的言論」為由，對其提出訓誡，並威脅若不思悔改，將會受到法律的制裁。

儘管明知武漢已經出現疫情，李文亮仍堅守崗位。2020年1月8日，李文亮在看診時遭受感染。1月10日，李文亮出現咳嗽、發燒等症狀，隨後病情趨於嚴重。

2月1日上午10時41分，李文亮在個人微博發布最後一則訊息：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」。

2月7日，武漢市中心醫院通報，經搶救無效，李文亮已於當日凌晨2時58分辭世。

在確診後住院治療期間，李文亮在接受大陸財新網採訪時曾表示，是否給他平反已經不那麼重要，因為真相比這更加重要。他還說，「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。

7日在李文亮微博留言板上，不少人祝李文亮「新年快樂」；有人則問他：「李文亮醫生，你還好嗎？現在是不是5歲啦！」也有不少人感嘆：「六年了」、「恍然如夢」。還有許多大陸民眾，過去這六年，一直將李文亮的微博當成訴說心事的「哭牆」。

有人留言說：「李醫生，今年我也遇上了預想不到的壞事，還沒塵埃落定。不過，沒什麼大不了，壞事都會過去的。祝好。」「今年過年不回家了，好像也沒有覺得多孤獨。」「李醫生，有一個5個月的小寶寶，請您多多照顧他。」

一名網友則說，「我來看看你，你在天國好嗎？從來都沒有忘記過你。這個世界越來越骯髒，不配擁有你。」

2月7日，許多大陸網友湧入李文亮的微博留言。（圖／截自李文亮微博）
李文亮 武漢 新冠肺炎
