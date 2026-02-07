使用「神箭」長征二號F 大陸神秘航太飛行器第4次發射

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸長征二號F運載火箭。圖／美聯社
大陸長征二號F運載火箭。圖／美聯社

大陸在甘肅酒泉衛星發射中心，使用長征二號F運載火箭，7日成功發射一型「可重複使用試驗航天器」。這也是「可重複使用試驗航天器」第四次發射。

新華社報導，試驗航天器將按計劃開展可重複使用試驗航天器技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

報導中涉及「可重複使用試驗航天器」，從2020年首次發射以來已有三次成功試驗，分別在2020年9月4日、2022年8月5日、2023年12月14日，前3次任務分別執行2天、276天、266天任務周期，累計在軌時長544天，並都成功返回預定著陸場。

長征二號F運載火箭，也被稱為長征二號己運載火箭（簡稱「長二F」或「長二己」），別稱「神箭」是由前大陸國家主席江澤民命名，是長征二號家族中的最新改進型號，主要用於發射神舟系列載人飛船。

由於長征二號F運載火箭研製時就設定可靠性 0.97、安全性 0.997 的指標，是大陸航天史上首次有明確可靠性與安全性要求的火箭。且是大陸目前唯一具備完整逃逸系統與故障檢測系統的火箭，專為保護太空人生命安全而設計。從神舟一號到後續載人任務，長二F一直是大陸載人航天的主力，象徵「把人送上太空」的國家能力。

外界經常把大陸「可重複使用航天器」，與美國自主太空飛機X-37B相比。法新社報導，X-37B是波音公司為美國武裝部隊研發的自主航天飛機。該飛機目的在進行先進實驗和測試新技術，已成功完成7次任務，飛行里程超過20億公里，在太空停留數千天。每次任務都會增加新功能並測試尖端技術，這使得X-37B成為太空技術進步的關鍵平台。

