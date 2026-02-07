陸客搭飛機「登機前量體重」 航空公司揭原因：數據匿名保密

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
機場示意圖。圖／ingimage
機場示意圖。圖／ingimage

近日有中國大陸網友在社群媒體上表示，自己在上海乘坐中國國際航空（國航）航班時，登機前需進行現場測量體重。網友附上的航空公司的簡訊指出，依據中國民航局要求，航空公司需定期採集旅客體重樣本，以便更新旅客體重標準。簡訊中強調，本次測量數據將不記名且保密，僅作為航空公司調整標準的依據。

根據陸媒《新京報》報導，中國國際航空客服回應，本次稱重主要是為了保證航班業載重量控制在合理範圍內。客服表示，旅客體重資訊不記名，測量結果將保密，且若旅客不希望當眾稱重，可與現場工作人員協調，安排隱私空間進行測量。目前，航司對旅客體重並無任何限制。

事實上，航空公司定期採集旅客體重數據並非獨有做法，而是國際通行的安全管理措施。紐西蘭航空、芬蘭航空、大韓航空等多家航空公司均曾進行類似調查，以確保航班業載計算更加精準，飛行安全管理更科學。

根據公開資料，中國民航局批准航空公司採用「標準平均重量」體系，成人旅客標準體重參考值約為73至75公斤。透過定期更新數據，航空公司能有效調整飛行載重標準，提升運營安全與效率。

