「順豐速孕」車貼被批低俗 商家侵權賠償順豐90萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸有商家玩諧音梗銷售「順豐速孕」車貼，不僅被網友吐槽「低俗」「不尊重女性」，還被順豐公司以侵害商標權告上法院，廣州法院判決相關行為構成商標侵權，被告賠償順豐公司人民幣20萬元（新台幣90萬元）。

南方日報報導，廣州智慧財產權法院近日對深圳順豐泰森控股（順豐公司）告店小二公司侵害商標權糾紛案作出一審判決，認定「順豐速運」構成馳名商標，被告銷售的「順豐速孕」車貼因弱化該馳名商標顯著特徵、貶損品牌聲譽，構成商標侵權。

法院審理查明，店小二公司售賣車貼的商品名稱為「順豐速孕車貼速運貼紙頭盔貼個性搞怪創意字帖電動摩托車三輪標識」。店小二公司主張稱，該商品銷量低，總銷售額不足2000元，且已下架。

順豐公司提供證據顯示，多家媒體於2025年9月至10月期間針對「順豐速孕」車貼引發網友熱議進行報導，「網友吐槽順豐速孕車貼讓人不適」的話題曾居於微博熱搜榜第四位，有網友評論「低俗」「不尊重女性」。

法院認定，案涉的順豐商標由順豐公司在2013年12月註冊，是核心商標之一，經長期推廣使用在快遞運輸等服務領域已達到馳名程度。

法院指出，被訴侵權標識與順豐商標的構成要素高度相似，僅將「運」替換為「孕」，且二者均用於車輛貼附場景，易使公眾產生關聯聯想。

判決書認為，這不僅是對女性生育體驗的漠視，還在公共視覺空間製造低俗氛圍，讓公眾產生不適感。這種行為並非創意表達，而是商家利用獵奇心理進行低級行銷，違背了公序良俗和對女性的基本尊重，貶損了順豐公司長期積累的品牌形象和市場聲譽，構成商標侵權行為。

對此，法院判令被告店小二公司賠償順豐公司經濟損失其他費用共計人民幣20萬元；並於判決發生法律效力之日起十日內在媒體刊登聲明消除不良影響。

