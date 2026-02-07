香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸酒店偷拍猖獗，除導致人人自危，也讓購物平台上各種反偷拍偵測器熱賣。（圖／截自購物網站）
中國大陸酒店偷拍猖獗，除導致人人自危，也讓購物平台上各種反偷拍偵測器熱賣。（圖／截自購物網站）

BBC中文6日報導，2023年，香港一對情侶入住深圳一家酒店。三周後的某個晚上，男生Eric（化名）像往常一樣在一個社交頻道瀏覽色情內容，但影片開始沒多久，Eric整個人僵住了：影片裡那對走進房間、放下行李，之後發生親密行為的情侶，竟然就是他自己和女友。

BBC調查紀錄片《暗處的鏡頭》指出，Eric和女友所有親密時光都被隱藏在酒店房間裡的攝影機完整拍下，並上傳到網上供上千名登入使用的陌生人觀看，而Eric也是這個色情頻道的用戶之一。

BBC中文指出，「Eric不再只是中國針孔攝影色情產業的消費者，同時也成了受害者。」

30多歲的Eric說，他10多歲時就開始觀看偷拍影片，因為覺得偷拍影片有「寫實感」，不像傳統色情片那麼「造作」。不過，當他發現自己和女友Emily（化名）被偷拍、成為這類影片供應鏈的一環後，這種內容再也無法帶給他快感。他們非常害怕影片已經被同事或家人看到。

BBC中文指出，儘管在中國製作和散布色情內容屬非法行為，但這類的「針孔攝像頭色情內容」在中國至少已存在十多年。

過去一兩年，這個問題在大陸社交媒體上越來越常被討論，許多人尤其是女性互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機。有些人甚至會在酒店房間裡搭帳篷睡覺，以防遭偷拍。

影片 偷拍 BBC
