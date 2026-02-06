快訊

BBC揭大陸飯店針孔偷拍產業 情侶親熱秒變實況直播主

中央社／ 北京6日綜合外電報導
儘管在中國製作和散布色情內容本身就是非法行為，這類所謂的「針孔攝像頭色情內容」在中國大陸至少已經存在十多年。示意圖／AI生成
儘管在中國製作和散布色情內容本身就是非法行為，這類所謂的「針孔攝像頭色情內容」在中國大陸至少已經存在十多年。示意圖／AI生成

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，出身香港的Eric（化名）2023年某夜像往常一樣在一個社群媒體頻道上瀏覽色情內容。影片開始沒多久，他整個人僵住了。

報導指出，他發現，畫面中那對走進房間、放下行李，之後發生性行為的情侶，竟然是他自己和女朋友。3個星期前，他們曾在中國深圳的一家飯店過夜，卻渾然不知，房間裡還有「第三者」。

他們最私密時刻遭到藏在酒店房間裡的攝影機完整拍下，被上傳到一個頻道，供上千名登入使用的陌生人觀看。而Eric本人正是這個色情內容頻道的用戶。

他不再只是中國針孔攝影色情產業的消費者，同時也成了受害者。

儘管在中國製作和散布色情內容本身就是非法行為，這類所謂的「針孔攝像頭色情內容」在中國至少已經存在十多年。

但在過去一、兩年間，這個問題在社群媒體上越來越常被討論，許多人，尤其是女性，互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機。有些人甚至在酒店房間裡搭帳篷，以避免被偷拍

這類色情內容有許多都在加密通訊軟體Telegram上進行廣告宣傳。BBC記者於18個月內發現有6個不同網站和應用程式在Telegram上推廣。這些平台聲稱經營超過180個旅館房間的針孔攝影機，不僅錄影，還會以直播方式對訂戶提供房間內的活動實況。

BBC根據一般入住率估計，這段期間可能有數千名住客遭到偷拍，大多數人被蒙在鼓裡。

報導指出，這類偷拍性愛影片其中一個最知名代理商，代號是AKA。BBC記者以每月人民幣450元的費用登入AKA推廣的直播網站，可在5個不同拍攝影像來源中選擇觀賞，每個都顯示好幾間旅館房間，只要有房客插卡啟動供電，就可以立即看到畫面。網站也提供實況倒帶功能，還能下載過去儲存的片段。

AKA在遭到中國封鎖、卻常被用於非法活動的Telegram上宣傳這些直播。調查期間，一個Telegram頻道會員數高達1萬人。

經過剪輯的直播影片集也在Telegram上定額收費販售。BBC在資料庫中看到超過6000支影片，最早可追溯到2017年。

BBC透過從訂戶、社群媒體用戶提供的線索，以及記者的調查，追查到其中一個針孔攝影機位在中國鄭州一間旅館房間裡，並且找人親自進入這個房間，發現藏在牆上通風口內的攝影機連接電源，鏡頭正對著床。

市面上廣受推薦、被視為旅館住客「必備」的反針孔偵測器卻沒有發出任何警示，住客無法察覺正遭到偷拍。

因故關閉這個攝影機短短幾小時後，AKA團隊就發布已在另一家旅館啟用新攝影機。

AKA告訴訂戶：「這就是（我們直播平台的）速度，厲害吧！」

可以確定的是，這當中涉及可觀金錢收益。根據頻道會員人數和訂閱費，估計光是AKA，去年4月以來至少已經賺進人民幣16萬3200元。中國國家統計局資料顯示，去年中國平均年收入為人民幣4萬3377元。

報導指出，長達18個月調查期間，BBC發現十多位像AKA這樣的代理商。

針孔攝影機 房間 BBC 偷拍 北京 飯店
