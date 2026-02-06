快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

香港中風年輕化 18至55歲中風發病率20年飆升3成

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港近年來不只中風增多，並呈年輕化趨勢。此為示意圖。（新華社）
香港近年來不只中風增多，並呈年輕化趨勢。此為示意圖。（新華社）

中風已成香港第四常見奪命死因，更是引致長期殘疾的主因。值得注意的是，香港不只中風增多，且呈年輕化趨勢，為此今年香港將增設一間中風中心。

香港醫院管理局稱，去年全港公立醫院共接收一萬九千宗中風個案，其中18至55歲的年輕中風發病率，20年間飆升三成，反映中風呈年輕化趨勢。

在香港，中風分為出血性和缺血性，其中缺血性中風是由於部分腦部供血不足所致，在急性中風中，八成半都屬缺血性中風。屯門醫院內科及老人科顧問醫生蔡立喬說，中風治療分為「靜脈溶栓治療」及「動脈內血栓移除手術」，醫生會針對病人的到診時間和臨床情況，決定採用哪一種治療方法，甚至會同時使用兩種方式。

香港醫管局總行政經理曾子充說，局方持續加強中風的治療服務，自2020年7月起，所有公立醫院急症室均可24小時安排提供「靜脈溶栓治療」。去年3月起，已有七間醫院提供24小時「動脈內血栓移除手術」。中風患者一年內的死亡率，已由2021年的24.6%降至去年的16.4%。

香港醫管局說，目前在屯門醫院及瑪麗醫院已設「中風中心」已於去年底通過大陸國家認證，今年內會籌備在威爾斯親王醫院設立香港第三間中風中心。

中風 香港 手術
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

香港去年10大消費新聞 熱氣球節最離譜 啟德體育園雙料冠軍

國泰世華香港分行進駐全新商辦「港島壹號中心」 海外服務能量再升級

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

陳宗彥二度腦溢血急救 冬天氣溫驟降是誘發主因

相關新聞

駭客入侵直播色情片 快手遭中國官方重罰5億

中國短影音平台快手去年12月遭駭客入侵並創立多個直播間播放色情影片。快手顏面盡失，今天又被網路監管部門重罰人民幣1.19...

中國將對調理包制定國家標準 禁止使用防腐劑

中國預製菜（調理包）市場大幅成長，引發食安、消費諸多爭議。中國國家衛健委今天公布預製菜國家標準草案，向社會公開徵求意見，...

香港中風年輕化 18至55歲中風發病率20年飆升3成

中風已成香港第四常見奪命死因，更是引致長期殘疾的主因。值得注意的是，香港不只中風增多，且呈年輕化趨勢，為此今年香港將增設...

中國歷史有五千年？近年考古發現引發「最早王朝」討論

中國的歷史有多久？真的有五千年嗎？一般來說這裡的歷史指的是文明史，學界公認有文字、有城市之後，才進入文明時期。 先秦文獻長期流傳更早存在「唐、虞、夏、商、周」五個朝代...

降壓藥、發泡錠別亂吃 他這動作毀了「救命膜」：恐致死或胃穿孔

許多民眾在服用藥物時，常會因為覺得「這顆藥太大顆難吞」或是「想減少劑量、省點藥錢」，而習慣性將藥片掰開或磨粉服用。然而，這個看似平常的小動作，卻可能隱藏致命危機。近期大陸福建一名男子為了自行減少藥量，擅自將降壓藥掰開服用，結果不到半小時血壓驟降，當場昏迷休克，所幸緊急送醫才撿回一命。

從識別犯規到毫秒找視頻…米蘭冬奧 「阿里千問」成核心大腦

米蘭冬奧今開幕，國際奧林匹克委員會主席柯芬特里向全球宣布，國際奧委會基於阿里千問打造奧運史上首個官方大模型，將在專業賽務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。